Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya lideri Vladimir Putin ile doğrudan müzakerelere başlamaya hazır olduğunu belirtti. Ona göre Ukrayna, savaşın sona erdirilmesi yolunda ABD'nin dünyadaki tüm çatışmaları çözmesini beklememelidir.

Zelenskiy'in bu açıklaması, uluslararası siyasetteki karmaşık durumun arka planında yankılanıyor. Son zamanlarda Washington'ın dikkati birkaç büyük konuya odaklanmış durumda. Ukrayna liderine göre, şu anda ABD için bir numaralı mesele İran ile ilgili durumken, Ukrayna bu sorunlar arasında sıra bekleyen konulardan biri haline gelmiştir.

Zelenskiy, "Şu anda ABD için bir numaralı mesele İran'dır, Ukrayna ise bu sorunların sırasında yer alıyor" dedi.

Bu sözler, Kiev'in Washington'un yardımını önemli bulsa da yalnızca dış politika gündemine göre hareket etmek istemediğini gösteriyor. Ukrayna Devlet Başkanı, savaşın sona erdirilmesi konusunda daha aktif bir tutum alınması gerektiğine işaret ediyor.

Zelenskiy ayrıca ABD'yi Rusya üzerinde etki yaratabilecek en güçlü taraf olarak gördüğünü vurguladı. Ona göre, Putin'i savaşı sona erdirmeye ikna edebilecek en büyük siyasi ve diplomatik güce tam olarak Washington sahiptir.

"ABD'nin Putin'i savaşı sona erdirmeye ikna edebilecek en güçlü taraf olduğuna gerçekten inanıyorum" diye ekledi.

Aynı zamanda Zelenskiy'in Putin ile doğrudan müzakerelere hazır olduğunu belirtmesi, Ukrayna tarafının diplomatik yolu reddetmediğini gösteriyor. Savaş devam ederken her gün yeni kayıplar, yıkımlar ve ekonomik zararlar getiriyor. Bu nedenle barışa götürebilecek her iletişim kanalı büyük önem taşıyor.

Elbette doğrudan müzakereler kolay bir süreç olmayacaktır. Moskova ile Kiev arasındaki güven seviyesi çok düşüktür. Tarafların şartları, güvenlik garantileri, toprak meseleleri ve savaş sonrası siyasi düzen konusundaki görüşleri keskin bir şekilde farklılık göstermektedir. Ancak siyasi diyaloğun başlama ihtimali de uluslararası alanda büyük tartışmalara neden olması doğaldır.

Zelenskiy'in açıklamasından şu sonuç çıkarılabilir: Ukrayna ABD yardımına güvenmeye devam ediyor, ancak savaşı sona erdirmek için sadece Washington'un gündemini beklemeyi doğru bir yol olarak görmüyor. Kiev, kendi kaderiyle ilgili konuda bağımsız diplomatik hamleler yapmaya hazır olduğunu belirtiyor.

Bu tutum, gelecekte Ukrayna çevresindeki siyasi süreçleri daha da canlandırabilir. Çünkü doğrudan müzakerelere dair her türlü sinyal sadece Kiev ve Moskova tarafından değil, Washington, Brüksel ve diğer uluslararası merkezler tarafından da ciddi şekilde izlenmektedir.

Şimdilik ise asıl soru açık kalmaya devam ediyor: Putin ve Zelenskiy arasında gerçek müzakereler başlayacak mı, yoksa bu açıklama savaşı sona erdirmek için diplomatik baskıyı artırmaya yönelik siyasi bir sinyal olarak mı kalacak?

Bir şey kesin: Ukrayna savaşın sonsuza dek sürmesini istemediğini bir kez daha ortaya koyuyor. Şimdi ise bu açıklamaya Moskova ve Washington'un nasıl yanıt vereceği büyük önem taşıyor.