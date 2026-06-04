31 ülkeden toplanan 858 bardak: benzersiz Guinness rekoru

57 yaşındaki Hintli adam, sıradışı ve etkileyici koleksiyonuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na tekrar girdi. Dünyanın 31 ülkesinden toplanan, hacmi 5 ml ile 500 ml arasında değişen 858 farklı kağıt bardağın sahibi oldu.

Ona göre, bu ilgi basit bir çocukluk merakıyla başladı. Zamanla bu alışkanlık gerçek bir yaşam tutkusuna ve devasa bir koleksiyona dönüştü. Adam, seyahat ettiği her ülkeden benzersiz bir hatıra olarak kağıt bardakları topladı.

Daha önce de bir Guinness rekoru kırmıştı: 2013 yılında 5986 telefon kartından oluşan en büyük koleksiyonun sahibi olarak tanınmıştı. Bu, koleksiyonculuğa olan ilgisinin yıllar içinde daha da genişlediğini ve dünyada benzersiz bir kişi haline geldiğini gösteriyor.

Bugün koleksiyonu sadece sayısıyla değil, aynı zamanda farklı ülkelerin kültürünü yansıtmasıyla da dikkat çekiyor.