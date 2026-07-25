Ferran Torres PSG'ye gidecek mi? Barcelona yıldızına son tarihi belirledi

İspanya milli takımı formasıyla Dünya Kupası finalinde galibiyet golünü atarak gerçek bir kahraman haline gelen Ferran Torres'in geleceği netleşmek üzere. Barcelona yönetimi, futbolcunun bundan sonraki kariyeri hakkında kesin bir karar vermesi için kendisine bir haftalık süre tanıdı. Şu sıralar Paris Saint-Germain kulübü bu durumu yakından takip ediyor ve İspanyol forveti kadrosuna katmak için ciddi adımlar atıyor. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor .

Mundo Deportivo gazetesinin yaydığı bilgilere göre, Katalan kulübü yönetimi ile futbolcu arasında önümüzdeki hafta yüz yüze bir görüşme gerçekleşecek. Arjantin ile oynanan dramatik finalin ardından İbiza'da tatil yapan 26 yaşındaki forvet, geleceği hakkında kulübe net bir cevap vermek zorunda. Barcelona başkanı Joan Laporta futbolcuyla bizzat görüşerek onun planlarını öğrenmek istiyor.

Luis Enrique ve Ferran Torres ittifakı

Parisli ekibin hocası Luis Enrique, geçmişte İspanya milli takımında birlikte çalıştığı öğrencisini kendi takımında görmeyi çok istiyor. Foot01 haberine göre Paris Saint-Germain, Ferran Torres için 35 milyon euro ödemeye hazır. İspanya'daki kaynaklar futbolcu ile Paris kulübü arasında sözlü anlaşmaya varıldığını da bildiriyor.

Barcelona ile Paris Saint-Germain arasındaki ilişkilerin oldukça soğuk olduğu herkesçe biliniyor. Bu nedenle Katalanlar, ana yıldızlarından birini doğrudan rakibe kaptırmak istemiyor. Ancak sözleşme süresiyle ilgili durum kulübü zor bir duruma sokmuş durumda.

Şu anda Torres'in Barcelona ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar geçerli olsa da, pratikte kontratının son aşamasına giriyor. Kulüp ona yeni bir teklif sundu, ancak futbolcu henüz bu teklife olumlu bir yanıt vermiş değil. Eğer Ferran yeni sözleşmeyi reddederse, Barcelona onu bu yaz satmak zorunda kalacak.

Diğer talipler ve nihai karar

Yarışta Paris Saint-Germain liderlik ediyor olsa da, futbolcuya olan ilgi sadece Fransa ile sınırlı kalmıyor. Dünya Kupası'ndaki parlak performansının ardından şu takımlar da ona ilgi gösteriyor:

Atlético Madrid;

İngiltere Premier Lig'in adı açıklanmayan bir kulübü;

İtalya'nın bir dizi önde gelen kulübü.

Barcelona için zaman daralıyor. Transfer penceresinin kapanmasına az bir zaman kala kulüp yönetimi 1 Ağustos'a kadar tüm meseleyi sonlandırmak istiyor. Eğer Ferran Torres yeni sözleşmeyi imzalamazsa transfer piyasasına çıkarılacak ve en iyi teklifi veren kulübe satılacak. Kulüp, kahramanını gelecek yıl bedavaya göndermeyi kesinlikle istemiyor.