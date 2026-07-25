Manchester City, Abdukodir Khusanov Hakkındaki Büyük Planını Açıkladı (video)

Abdukodir Khusanov'ın 2031 yılına kadar uzatılan sözleşmesi sıradan bir ödül değil. "Manchester City" yönetimi, Özbek defans oyuncusunu yeni dönemin önemli futbolcularından biri olarak gördüğünü açıkça gösterdi.

Sportif Direktör Hugo Viana'nın açıklamasında ise kulübün Khusanov'dan önümüzdeki yıllarda tam olarak ne gibi bir performans beklediği ortaya çıktı. En önemlisi, City onun bugünkü seviyesini değil, henüz tamamen açılmamış potansiyelini temel değer olarak görüyor.

2031'e kadar sürecek büyük güven

"Manchester City", Abdukodir Khusanov ile yeni bir beş yıllık sözleşme imzalandığını resmi olarak duyurdu.una göre, 22 yaşındaki merkez defans oyuncusu 2031 yazı sonuna kadar Manchester'da kalacak.

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Khusanov, İngiltere'ye gelmesinden bu yana geçen 18 ay içinde güven ve statü açısından önemli bir gelişim kaydetti. Kulüp onu 2025/26 sezonunda kadronun en güvenilir isimlerinden biri haline gelen bir futbolcu olarak tanımladı.

Viana'yı Hayrete Düşüren Temel Yön

Hugo Viana, Khusanov'un İngiltere futboluna uyumundan ve kısa sürede kaydettiği gelişimden kulübün son derece memnun olduğunu vurguladı. Sportif direktöre göre, Özbek futbolcu üst düzey bir merkez defans oyuncusu için gerekli fiziksel ve teknik niteliklere sahip.

"Ancak bu sadece bir başlangıç."

Viana'ya göre Khusanov'un en iyi futbol yılları henüz önünde. Kulüp, onun hızının, fiziksel gücünün, topa hakimiyetinin ve savunmadaki yeteneklerinin gelecekte daha da yüksek bir seviyeye çıkacağına inanıyor.

Sportif direktör, Khusanov'un Enzo Maresca'nın uzun vadeli planlarında önemli bir yer alabileceğini de özellikle belirtti. Bu değerlendirme, yeni sözleşmenin sadece geçen sezon için bir ödül olmadığını, geleceğe yapılan büyük bir yatırım anlamına geldiğini gösteriyor.

Khusanov Bu Güveni Nasıl Kazandı?

Özbek defans oyuncusu, Manchester City formasıyla çıktığı ilk 47 maçta Premier Lig'in dikkat çeken genç futbolcularından biri haline geldi. Yüksek hızı ve ikili mücadelelerdeki kararlılığı, Manchester kulübünün taraftarları arasında da özellikle takdir edildi.

2025/26 sezonunun ikinci yarısında Khusanov:

Premier Lig'deki son 19 maçın 16'sında sahaya çıktı;

Marc Guéhi ile merkez savunmada sağlam bir ikili oluşturdu;

FA Cup ve Lig Kupası finallerinde önemli roller üstlendi;

kulübün sezonun en iyi futbolcusu ödülü için son üçlüye kaldı;

Özbekistan'ın tarihte ilk kez Dünya Kupası'na katılmasında pay sahibi oldu.

Sezonun kritik bölümündeki istikrarlı oyunları Khusanov'un kulüpteki statüsünü değiştirdi. Artık sadece geleceğe yönelik bir yetenek olarak değil, büyük maçlarda güvenilebilecek bir defans oyuncusu olarak görülüyor.

Khusanov Yeni Görevini Açıkladı

Abdukodir Khusanov yeni sözleşmeyi kendisi ve ailesi için harika bir gün olarak nitelendirdi. Manchester'da geçirdiği her andan keyif aldığını, bir futbolcu olarak geliştiğini ve birçok yeni şey öğrendiğini vurguladı.

"Yeni görevim - Enzo Maresca ve ekibinde iyi bir izlenim bırakmak."

Defans oyuncusu artık takım kadrosuna düzenli olarak girmeyi temel hedef olarak belirledi. Ayrıca İngiltere'ye ve Premier Lig'e uyum sağlama sürecinde kendisine destek olan City taraftarlarına minnettarlığını dile getirdi.

Manchester kulübünde yeni bir dönem başlıyor. Enzo Maresca, Pep Guardiola'nın ardından takımın teknik direktörlüğüne getirildi ve 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı. Dolayısıyla Khusanov artık kendini yeni teknik direktöre yeniden kanıtlamak zorunda.

Bu Sözleşmenin Asıl Anlamı Nedir?

Yeni anlaşma, Khusanov'un ilk 11'deki yerinin otomatik olarak garanti olduğu anlamına gelmiyor. Manchester City gibi bir kulüpte her sezon ve her maçta rekabet yeniden başlar.

Ancak 2031'e kadar yapılan sözleşme üç önemli sinyal veriyor:

kulüp Khusanov'u uzun vadeli bir projenin parçası olarak görüyor;

yönetim onun gelişim temposundan memnun;

Maresca döneminde kendisine büyük fırsatlar verilmesi bekleniyor.

Artık kritik aşama başlıyor. Khusanov'un görevi büyük bir sözleşmeye imza atmak değil, sahada sergileyeceği istikrarlı performansla bu güveni hak etmek. City onun geleceğine inandı; şimdi sıra futbolcuda.

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