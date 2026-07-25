Abdukodir Khusanov Manchester City ile 2031'e kadar sözleşme imzaladı

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Abdukodir Khusanov Manchester City ile 2031'e kadar sözleşme imzaladı

İngiltere ve Avrupa futbolunun önde gelen kulüplerinden Manchester City, Özbek yetenekli savunmacı Abdukodir Khusanov ile iş birliğini uzun vadeli olarak uzattı. 22 yaşındaki stoper, kulüple 2031 yılına kadar geçerli olan yeni bir sözleşmeye imza attı. Anlaşmada ayrıca sözleşmeyi bir yıl daha uzatma opsiyonu da yer alıyor. Bu adım, kulüp yönetiminin genç futbolcuya duyduğu büyük güvenin bir göstergesidir. Bu konuda Goal.com bildiriyor .

Khusanov, Ocak 2025'te Fransa'nın Lens kulübünden 33,5 milyon sterlin karşılığında transfer edilmişti. İlk maçlarında, özellikle Chelsea takımına karşı çıktığı ilk maçta bazı zorluklar yaşamasına rağmen çabuk toparlandı. Geçen sezon boyunca tüm kulvarlarda 37 karşılaşmada forma giyerek "mavilerin" savunmasının vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Enzo Maresca dönemindeki yeni görevler

Manchester City'nin başına Enzo Maresca'nın gelmesiyle birlikte Khusanov'un taktaki rolünün daha da güçlenmesi bekleniyor. Futbolcu, yeni teknik direktör yönetiminde kendini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti. Geçen sezon sadece kulüp düzeyinde değil, aynı zamanda Özbekistan millî takımı formasıyla 2026 Dünya Kupası'nda da güven veren bir performans sergileyerek uluslararası deneyim kazandı.

"Manchester'da geçirdiğim her andan keyif alıyorum. Burada bir futbolcu olarak geliştiğimi ve çok şey öğrendiğimi hissediyorum," dedi Abdukodir Khusanov kulübün resmi sitesine verdiği röportajda. Onun sözlerine göre, şimdiki temel amacı Enzo Maresca ve ekibini etkileyerek ilk 11'deki yerini garantilemektir.

Khusanov'un geçen sezonki sonuçları gerçekten de övgüye değer. Wembley Stadyumu'nda oynanan FA Cup ve Lig Kupası finallerinde ilk 11'de sahaya çıktı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı oynanan maçtaki performansı uzmanlar tarafından yüksek değerlendirildi. Bu tür büyük maçlardaki istikrarı, yeni sözleşmeyle ödüllendirilmesinin ana nedeni oldu.

Geleceğin lider savunmacısı

Kulüpten deneyimli savunmacılar John Stones ve Nathan Ake ayrıldıktan sonra Khusanov'un rolünün artacağı şüphesizdir. Manchester City Futbol Direktörü Hugo Viana, futbolcunun gelişiminden memnun olduğunu gizlemedi. Onun vurguladığına göre, Abdukodir İngiltere'ye geldiğinden beri sürekli çalışarak fiziksel ve teknik açıdan dünya standartlarında bir savunmacının özelliklerini sergilemektedir.

ixbt.com verilerine göre bu sözleşme, Khusanov'un 2029'da sona ermesi gereken önceki anlaşmasının yerini aldı. Artık Özbek futbolcu, takımın uzun vadeli projesinin önemli bir parçası olarak görülüyor. Transfer değeri ve sergilediği oyun seviyesi, Özbekistan futbol tarihinde yeni bir sayfa açmaktadır.

Özetle söylemek gerekirse, Abdukodir Khusanov'un Manchester City gibi dev bir kulüpte uzun süre kalması sadece futbolcunun kişisel başarısı değil, aynı zamanda tüm bölge futbolu için büyük bir takdirdir. Önümüzdeki sezonlarda takımın savunma hattında nasıl bir liderlik sergileyeceğini izlemek tüm Özbek futbolseverler için kesinlikle heyecan verici olacaktır.

Abdukodir KhusanovManchester CityTransferPremier LigÖzbekistan
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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