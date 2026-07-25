150 saniyede Starship uçuşu: SpaceX uzay aracının tarihi başarısı videoda

Elon Musk liderliğindeki SpaceX, uzayın fethindeki en önemli adımlardan biri olan Starship'in Flight 13 test uçuşunu tamamladı. 25 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen bu misyon, uzay aracının bütünlüğünü koruyarak okyanusa inmesiyle tarihe geçti. Artık internette bu 65 dakikalık karmaşık süreci sadece 150 saniyeye sığdıran özel bir video yayınlandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un bilgilerine göre, hızlandırılmış videoda aracın Boca Chica sahasından kalkışından Hint Okyanusu'na yumuşak inişine kadar tüm aşamalar yer alıyor. Gemideki kameralar aracılığıyla çekilen görüntüler, izleyiciye roketin atmosferden çıkışını, motorların çalışma sürecini ve uzaydaki Ship 40 aracının durumunu yakından görme imkanı tanıyor.

Plazma ateşi ve teknolojik başarılar

Videonun en heyecan verici kısımlarından biri Starship'in atmosferin yoğun katmanlarına yeniden giriş sürecidir. Burada aracın ısı kalkanı katmanının kızgın plazma basıncına nasıl dayandığı gözlemlenebilir. Önceki testlerden farklı olarak bu sefer araç bütünlüğünü tamamen korudu ve belirlenen noktaya başarıyla ulaştı.

Elon Musk, Starship projesi için seçilen paslanmaz çelik gövdenin ve güncellenen ısı kalkanının kendini tamamen haklı çıkardığını vurguladı. Ona göre aracın durumu indikten sonra bile "harika" kaldı. Bu da gelecekte Starship araçlarının defalarca kullanılma olasılığını daha da artırıyor.

Geleceğe doğru adım

Söz konusu test uçuşu sadece gemi yapısını değil, SpaceX şirketinin diğer projelerini de geliştirmeye hizmet ediyor. Özellikle şirket mühendisi Michael Nicholls şu anda Starlink V3 uydularının yeni nesli üzerinde çalışıldığını ve 20 uydudan oluşan grubun başarılı bir testten geçtiğini bildirdi.

Starship projesinin ana amacı insanlığı Mars'a ulaştırmak ve Ay'da kalıcı üsler kurmaktır. Flight 13 misyonunun başarısı bu devasa hedeflere ulaşma süresini önemli ölçüde yakınlaştırdı. Artık uzmanlar sonraki uçuşlarda aracı karaya, daha doğrusu özel "Mechazilla" kulesine indirmek üzerinde çalışıyorlar.