Zelenskiy, Vladimir Putin'in son açıklamasına tepki gösterdi...

·204·Dünya
Zelenskiy, Vladimir Putin'in son açıklamasına tepki gösterdi...

İki komşu devletin liderleri arasındaki uzaktan ve keskin diplomatik tartışmalar yeni bir aşamada devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu çerçevesinde dile getirdiği görüşlerinin ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sessiz kalmadı. Bu yılın 5 Haziran tarihinde Ukrayna lideri, resmi Telegram kanalı üzerinden Kremlin liderinin sözlerine kesin ve beklenen bir yanıt yayınladı.

Ukrayna liderinin vurguladığına göre, Moskova yetkilileri barış müzakereleri ve istikrar sağlamak yerine, askeri eylemleri sürdürme yolunu öncelikli görüyor.

"Zayıf yanıt" ve dünya kamuoyunun hayal kırıklığı

Volodimir Zelenskiy, açıklamasında Rusya tarafının verdiği yanıtı müzakere süreci için "zayıf ve etkisiz" olarak değerlendirdi ve bu çıkışın uluslararası alandaki birçok gözlemciyi incittiğini belirtti.

  • Savaşı sona erdirme isteğinin olmaması: Zelenskiy'e göre, Kremlin mevcut durumu değiştirmek istemiyor ve bu çatışma sadece savaştan büyük gelir elde eden siyasi çevrelere fayda sağlıyor.

  • Ekonomik baskının artırılması çağrısı: "Bugün orada duranların hepsi çok mutluydu ve gülümsüyordu. Demek ki, Rusya'nın finansal imkanlarını daha da kısıtlamak ve ona yönelik uluslararası baskıyı maksimum düzeyde artırmak gerekiyor", diye ekledi Ukrayna lideri.

  • Teşekkür ifadesi: Hitabın sonunda Ukrayna Devlet Başkanı, bu zor dönemde Kiev'i destekleyen ve gerçek adil barışın savunucusu olan tüm küresel ortaklarına minnettarlığını dile getirdi.

Açık mektuptan "boş lafa" kadar: İki günlük siyasi çatışmanın kronolojisi

İki lider arasındaki bu yoğun fikir çatışması kısa bir süre içinde gerçekleşti ve dünya basınının dikkat merkezine yerleşti. Olayların gelişimi aşağıdaki sırayla izlendi:

Tarih ve saat

Tarafların adımları ve açıklamaları

Merkezi fikir ve içerik

4 Haziran

Zelenskiy'nin açık mektubu

Ukrayna, Rusya için askeri eylemlerin maliyetini keskin şekilde artırma kapasitesine sahip olduğunu belirtti, ancak savaşa son verme amacıyla Putin ile yüz yüze, kişisel bir görüşme yapma teklifini öne sürdü.

5 Haziran (Öğleden sonra)

Putin'in yanıt açıklaması

Kremlin lideri, görüşmeden hiçbir zaman kaçmadığını, ancak sonuçsuz konuşmaları "boş bir kabı başka bir boş kaba boşaltmak" olarak gördüğünü söyledi. Mektupta kabalık unsurları olduğu ve diyalogdan anlam çıkarılamayacağı vurgulandı.

5 Haziran (Akşam)

Zelenskiy'nin yanıtı

Rusya tarafının yeniden savaş yolunu seçtiğini ve barışı istemediğini dünyaya gösterdiğini belirterek, ekonomik yaptırımların artırılmasına çağırdı.

Zamin yorumu: Okyanus ötesinde büyük futbol turnuvaları ve Dünya Kupası'nın görkemi başlarken, Avrupa sahasındaki jeopolitik kriz yeni ve karmaşık bir aşamaya giriyor. 4-5 Haziran'da tanık olduğumuz "açık mektup" ve buna verilen keskin "yanıtlar", taraflar arasındaki güvenin tamamen kaybolduğunu gösteriyor. Bir taraf ekonomik ve askeri baskının artırılmasını talep ederken, diğer taraf meşruiyet ve koşulları öne sürdüğünden, gerçek barış müzakerelerinin yakın zamanda başlamayacağı açık hale geliyor.

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Volodimir ZelenskiVladimir PutinUkraynaRusyaSankt-Peterburg
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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