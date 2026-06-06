8 kişiyi kurtaran itfaiyeci mahkemeye çıktı

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8 kişiyi kurtaran itfaiyeci mahkemeye çıktı

ABD'de meydana gelen olağandışı bir olay, kamuoyunda büyük tartışmalara neden oldu.

Arıza nedeniyle duran lunapark oyuncağında mahsur kalan sekiz yolcunun kurtarılmasına katılan bir itfaiyecinin beklenmedik suçlamalarla karşılaştığı bildirildi. İtfaiyeci, tahliye sırasında yolcuları güvenli bir yere indirdi.

Ancak kurtarılan kadınlardan biri, onu 'uygunsuz fiziksel temas' kurmakla suçlayarak mahkemeye başvurdu. Bu dava sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve çoğunluk tarafından şiddetle eleştirildi.

Kullanıcılar yorumlarda kurtarıcıyı destekleyerek 'Hayatı kurtardı', 'Bu durumda başka çare yoktu' gibi görüşler belirtiyor. Bazıları ise bu tür davaların acil durum görevlilerinin gelecekte yardım etme konusunda tereddüt etmesine yol açabileceği endişesini dile getirdi.

Bu olayla ilgili yargılamalar devam ediyor. Bu vaka, toplumda kurtarıcıların yasal korunması ve acil durumlardaki eylemleri hakkında önemli soruları yeniden gündeme getirdi.

ABD
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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