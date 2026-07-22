Ronaldo finaldeki farkı açıkladı: «İspanya mutlak üstündü»

Brezilya milli takımının efsanevi eski forveti Ronaldo, 2026 Dünya Kupası finalindeki İspanya-Arjantin maçı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Skorun minimal olmasına rağmen sahadaki güç dengesinin çok daha farklı olduğunu vurguladı.

Kritik mücadelenin kaderini uzatmalarda Ferran Torres tarafından atılan tek gol belirledi. Ancak Ronaldo, İspanya'nın üstünlüğünün tabeladaki 1-0'lık skordan çok daha net olduğunu ifade etti.

«İspanya baştan sona domine etti»

Ronaldo, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İspanya milli takımının finali tamamen kontrolü altında tuttuğunu belirtti.

«İspanya maçın başından sonuna kadar mutlak üstünlük kurdu. Beklediğim de buydu» dedi Brezilyalı eski futbolcu.

Onun değerlendirmesine göre İspanyollar, topa sahip olma, pozisyon yaratma ve oyun temposunu belirleme konusunda Arjantin'den çok daha güven verici göründü.

Ronaldo, finaldeki üstünlüğü tesadüfi bir pozisyona veya tek bir gole değil, maçın bütününe yayılan oyun kalitesine bağladı.

Neden skor daha farklı olmadı?

İspanya sahada üstün olsa da normal sürede Arjantin kalesini aşamadı. Bu nedenle şampiyonu belirlemek için uzatma devrelerine gidildi.

Ronaldo'ya göre İspanyollar yakaladıkları fırsatları daha verimli kullansalardı, final skoru çok daha farklı olabilirdi.

«İspanya çok gol atamadı, bu yüzden skor beklenen kadar farklı olmadı. Ancak yine de sahada mutlak bir üstünlük gördük» dedi.

Böylece 1-0'lık sonucun sahadaki genel tabloyu tam olarak yansıtmadığı ifade ediliyor.

Finalin kaderini Torres belirledi

Maçın normal süresinde gol sesi çıkmadı. İspanya, kritik üstünlüğü uzatma devrelerinde yakaladı.

106. dakikada Ferran Torres, Arjantin ağlarını sarsarak takımını öne geçirdi. Bu gol, finalin tek golü olarak kayıtlara geçti.

Torres'in golü İspanya'ya dünya şampiyonluğunu getirdi. O ise ülke futbol tarihinin en önemli gollerinden birinin sahibi oldu.

Ronaldo oyun kalitesinde büyük fark gördü

Brezilyalı efsane, Arjantin'in finaldeki performansını doğrudan eleştirmese de iki takımın oyun seviyesi arasında ciddi bir fark olduğunu açıkça belirtti.

«Oyun kalitesi açısından İspanya, Arjantin'den çok daha üstündü. Fark çok büyüktü» diye vurguladı Ronaldo.

Ona göre İspanya, oyun planını sahaya tamamen yansıttı. Arjantin ise rakibin baskısına cevap vermekte ve oyunun yönünü değiştirmekte zorlandı.

Minimal skor, ancak ikna edici şampiyonluk

Final sonucuna tek bir gol etki etse de Ronaldo, İspanya'nın şampiyonluğunu sonuna kadar hak ettiğini düşünüyor.

İspanyollar için bu zafer sadece Torres'in golü değil; maç boyunca süren üstünlük, sabır ve oyun kontrolünün bir sonucuydu.

Arjantin ise finale kadar gelmesine rağmen, en önemli maçta rakibinin oyununu kabul etmek zorunda kaldı. Ronaldo'nun yorumları Dünya Kupası finali hakkındaki tartışmaları daha da alevlendirdi.