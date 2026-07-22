Suudi Arabistan kulüpleri Avrupa'yı fethetmeye devam ediyor: Al-Ahli, Manu Koné ve Marc Casadó için devreye girdi

·48·Spor
Suudi Arabistan kulüpleri Avrupa'yı fethetmeye devam ediyor: Al-Ahli, Manu Koné ve Marc Casadó için devreye girdi

Suudi Arabistan'ın Al-Ahli kulübü, transfer piyasasında yeni ve ses getirecek hamleler yapmaya hazırlanıyor. Kulüp yönetimi, kadrosunu güçlendirmek amacıyla Avrupa'nın iki önde gelen kulübü olan Roma ve Barcelona'nın yıldızlarını hedef aldı. Bu hamleler, Saudi Pro League'in dünya futbolundaki konumunu daha da güçlendirmeye hizmet ediyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Sky Sport'un paylaştığı bilgilere göre, Al-Ahli şu anda Roma orta sahası Manu Koné'nin transferi için resmi görüşmelere başladı. 25 yaşındaki Fransa milli takımı oyuncusu, son yıllarda fiziksel gücü ve oyun görüşüyle birçok dev kulübün dikkatini çekiyor. Transfermarkt verilerine göre oyuncunun piyasa değeri şu anda 50 milyon Euro olarak tahmin ediliyor.

Manchester United ile rekabet

Manu Koné için mücadelenin kolay geçmeyeceği kesin. Çünkü İngiliz devi Manchester United da oyuncuyla yakından ilgileniyor. Al-Ahli'nin bu transfer yarışını kazanabilmesi için sadece finansal değil, aynı zamanda sportif proje açısından da cazip bir teklif sunması gerekiyor. Koné, Roma formasıyla iki sezonda 82 maça çıkarak takımının Şampiyonlar Ligi bileti almasında büyük katkı sağladı.

Aynı zamanda Suudi ekibi, Barcelona'nın genç yeteneği Marc Casadó seçeneğini de değerlendiriyor. Al-Ahli yönetimi, Katalan kulübüyle temasa geçerek genç orta saha oyuncusunun transfer şartlarını araştırmaya başladı. Bu adım, kulübün sadece tecrübeli değil, aynı zamanda parlak bir geleceğe sahip genç oyuncuları da kadrosuna katma stratejisini gösteriyor.

Manu Koné, Fransa milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'nda sergilediği başarılı performansla itibarını önemli ölçüde artırdı. Milli takımla yarı finale kadar yükselmesi ve turnuva boyunca gösterdiği istikrar, transfer piyasasındaki değerini rekor seviyeye taşıdı. Al-Ahli ise tam olarak böyle bir "demir duvar" görevi görecek oyuncuya ihtiyaç duyuyor.

Özbek futbolseverler için de Suudi ligindeki bu değişimler oldukça ilgi çekici; zira Asya Şampiyonlar Ligi kapsamında bu yıldızların kulüplerimize karşı sahaya çıkma ihtimali oldukça yüksek. Al-Ahli bu transferleri gerçekleştirirse, sadece yerel ligde değil, kıta genelinde de en güçlü kadrolardan birine sahip olacak.

Al-AhliManu KonéRomaBarcelonaTransferler
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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