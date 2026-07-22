Anthropic telif hakları için 1,5 milyar dolar ödüyor: ABD tarihindeki rekor anlaşma

Yapay zeka dünyasında büyük davalardan biri sona erdi. Claude chat-botunu geliştiren Anthropic şirketi, telif haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1,5 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etti. ABD Federal Mahkemesi tarafından onaylanan bu anlaşma, ülke tarihindeki fikri mülkiyetle ilgili en büyük tazminat olarak kaydedildi. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Bu karar, 2024 yılında yazarlar Andrea Bartz, Charles Graeber ve Kirk Wallace Johnson tarafından açılan toplu dava temelinde alındı. Yazarlar, Anthropic şirketini Claude modelini eğitirken yüz binlerce kitaptan izinsiz yararlanmakla suçlamıştı. Davacılara göre, şirketin iş modelinin temelini telif hakkıyla korunan eserlerin kitlesel olarak ele geçirilmesi oluşturuyordu.

Dava sürecinde Anthropic'in LibGen ve PiLiMi gibi "gölge" kütüphaneler aracılığıyla milyonlarca kitabı yasa dışı yollardan elde ettiği ortaya çıktı. Ancak mahkeme önemli bir noktaya dikkat çekti: Kitapların yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılması, ABD yasalarındaki "fair use" (adil kullanım) ilkesiyle uyumludur. Buna rağmen taraflar uzlaşmaya varmayı tercih etti.

Tazminat miktarı ve yazarlara ödemeler

Anlaşma şartlarına göre, ayrılan fon yaklaşık 500.000 eser arasında paylaştırılacak. Bu, her eser için ortalama 3.000 dolar ödeneceği anlamına geliyor. Belirtmek gerekir ki, bu tutar yasalarla belirlenen kasıtlı telif hakkı ihlali için verilen maksimum tazminatın yaklaşık dört katıdır.

Anthropic temsilcisi Aparna Sridhar, şirketin bu dava sürecinin sona ermesinden memnun olduğunu belirtti. Ona göre, şartları uygun olan yazar ve yayıncıların %91'inden fazlası şimdiden paylarını alma isteğini bildirdi. Ödemeler, eserleri yukarıda adı geçen yasa dışı kütüphanelerde bulunan yaratıcılara verilecek.

Yapay zeka endüstrisine etkisi

1,5 milyar dolar devasa bir rakam gibi görünse de, bunun Anthropic için ağır bir darbe olması beklenmiyor. Şirket, son yatırım turlarından sonra 183 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı. Şu anda ise 1 trilyon dolarlık değerleme ile halka arza (IPO) hazırlanıyor. Daha önce şirket, bu tür cezaların iş için "yıkıcı" olabileceği endişesini dile getirmişti.

Bu olay, dünya genelinde yapay zeka ile telif hakları arasındaki ilişkilerin düzenlenmesinde yeni bir aşama başlatıyor. Küresel teknoloji devleri artık veri tabanlarını oluştururken yazarların maddi çıkarlarını daha fazla dikkate almak zorunda kalacak.