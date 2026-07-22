Anthropic telif hakları için 1,5 milyar dolar ödüyor: ABD tarihindeki rekor anlaşma

·32·Teknoloji
Anthropic telif hakları için 1,5 milyar dolar ödüyor: ABD tarihindeki rekor anlaşma

Yapay zeka dünyasında büyük davalardan biri sona erdi. Claude chat-botunu geliştiren Anthropic şirketi, telif haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1,5 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etti. ABD Federal Mahkemesi tarafından onaylanan bu anlaşma, ülke tarihindeki fikri mülkiyetle ilgili en büyük tazminat olarak kaydedildi. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Bu karar, 2024 yılında yazarlar Andrea Bartz, Charles Graeber ve Kirk Wallace Johnson tarafından açılan toplu dava temelinde alındı. Yazarlar, Anthropic şirketini Claude modelini eğitirken yüz binlerce kitaptan izinsiz yararlanmakla suçlamıştı. Davacılara göre, şirketin iş modelinin temelini telif hakkıyla korunan eserlerin kitlesel olarak ele geçirilmesi oluşturuyordu.

Dava sürecinde Anthropic'in LibGen ve PiLiMi gibi "gölge" kütüphaneler aracılığıyla milyonlarca kitabı yasa dışı yollardan elde ettiği ortaya çıktı. Ancak mahkeme önemli bir noktaya dikkat çekti: Kitapların yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılması, ABD yasalarındaki "fair use" (adil kullanım) ilkesiyle uyumludur. Buna rağmen taraflar uzlaşmaya varmayı tercih etti.

Tazminat miktarı ve yazarlara ödemeler

Anlaşma şartlarına göre, ayrılan fon yaklaşık 500.000 eser arasında paylaştırılacak. Bu, her eser için ortalama 3.000 dolar ödeneceği anlamına geliyor. Belirtmek gerekir ki, bu tutar yasalarla belirlenen kasıtlı telif hakkı ihlali için verilen maksimum tazminatın yaklaşık dört katıdır.

Anthropic temsilcisi Aparna Sridhar, şirketin bu dava sürecinin sona ermesinden memnun olduğunu belirtti. Ona göre, şartları uygun olan yazar ve yayıncıların %91'inden fazlası şimdiden paylarını alma isteğini bildirdi. Ödemeler, eserleri yukarıda adı geçen yasa dışı kütüphanelerde bulunan yaratıcılara verilecek.

Yapay zeka endüstrisine etkisi

1,5 milyar dolar devasa bir rakam gibi görünse de, bunun Anthropic için ağır bir darbe olması beklenmiyor. Şirket, son yatırım turlarından sonra 183 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı. Şu anda ise 1 trilyon dolarlık değerleme ile halka arza (IPO) hazırlanıyor. Daha önce şirket, bu tür cezaların iş için "yıkıcı" olabileceği endişesini dile getirmişti.

Bu olay, dünya genelinde yapay zeka ile telif hakları arasındaki ilişkilerin düzenlenmesinde yeni bir aşama başlatıyor. Küresel teknoloji devleri artık veri tabanlarını oluştururken yazarların maddi çıkarlarını daha fazla dikkate almak zorunda kalacak.

AnthropicClaudeYapay ZekaTelif HakkıTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Çin uzayda devrim niteliğinde bir yörünge oluşturdu: Shijian-31 tüm jeostatik kuşağı izliyorÇin uzayda devrim niteliğinde bir yörünge oluşturdu: Shijian-31 tüm jeostatik kuşağı izliyorBugün, 02:27AMD, NVIDIA hakimiyetine son vermek için Helios sistemini tanıttıAMD, NVIDIA hakimiyetine son vermek için Helios sistemini tanıttıBugün, 01:57Patreon, çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracağını duyurduPatreon, çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracağını duyurduBugün, 01:54Sigorta teknolojileri pazarında yeni rekor: Corgi girişimi 4 milyar dolar değerlemeye ulaştıSigorta teknolojileri pazarında yeni rekor: Corgi girişimi 4 milyar dolar değerlemeye ulaştıBugün, 01:26Değişim döneminde Honor markası: Yeni logo, slogan ve görsel kimlikDeğişim döneminde Honor markası: Yeni logo, slogan ve görsel kimlikBugün, 01:25Tesla kapı kolları nedeniyle ABD'de yeni güvenlik kuralları getirilebilirTesla kapı kolları nedeniyle ABD'de yeni güvenlik kuralları getirilebilirBugün, 01:25
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim