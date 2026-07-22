Messi, 2026 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçildi: Rakamlar belirleyici oldu

·99·Spor
Messi, 2026 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçildi: Rakamlar belirleyici oldu

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu — IFFHS Lionel Messi'yi en iyi futbolcu olarak tanıdı. Organizasyon, bu kararın popülariteye veya kişisel ilişkilere değil, tamamen oyuncunun istatistiksel verilerine dayandığını özellikle vurguladı.

39 yaşındaki Arjantinli forvetin 2026 Dünya Kupası'nda kaydettiği sonuçlar da bu değerlendirmede önemli bir rol oynadı. Messi, altıncı dünya kupasında Arjantin milli takımını finale kadar taşıdı.

«Bu kişisel bir görüş değil»

IFFHS komisyonu, kararı açıklarken değerlendirmede yalnızca rakamların ve resmi istatistiklerin dikkate alındığını belirtti.

«Lionel Messi — IFFHS'ye göre en iyi futbolcu. Bu, birinin kişisel görüşü veya itibarına değil, rakamların gerektirdiği, inkar edilemez gerçeklere dayanan bir değerlendirmedir», — denildi kurumun açıklamasında.

Böylece federasyon, Messi'nin isminin veya futboldaki statüsünün değil, sahada gösterdiği performansın belirleyici olduğunu kaydetti.

Altıncı dünya kupasında da liderlik etti

2026 Dünya Kupası Lionel Messi'nin kariyerindeki altıncı dünya kupası oldu. Arjantin milli takımı ile final maçına kadar ulaştı ve turnuvadaki sekiz karşılaşmanın tamamında forma giydi.

Deneyimli forvet turnuva boyunca:

  • 8 gol attı;

  • 4 asist yaptı;

  • toplamda 12 gole doğrudan katkı sağladı.

Bu sonuçlar, Messi'nin 39 yaşında bile milli takım hücumlarının ana figürü olmaya devam ettiğini gösterdi.

Gol krallığı yarışında Mbappe'nin ardından ikinci

Messi, sekiz golle 2026 Dünya Kupası gol krallığı listesinde ikinci sırada yer aldı.

Birinci sıra, Fransa milli takımı forveti Kylian Mbappe'ye gitti. Mbappe, turnuva boyunca rakip kaleleri 10 kez havalandırdı.

Messi ise gol sayısı bakımından Mbappe'nin gerisinde kalsa da, asistleri ve takım oyununa olan etkisiyle öne çıktı.

Finalde zafer eksik kaldı

Arjantin milli takımı turnuva boyunca finale kadar yükseldi. Ancak final maçında şampiyonluğa ulaşamadı.

Buna rağmen, Messi'nin turnuvadaki kişisel istatistikleri IFFHS değerlendirmesinde üst sıralarda yer aldı. Federasyon; gollerini, asistlerini, maç sayısını ve takımın başarısına olan katkısını genel olarak dikkate aldı.

39 yaşında bir büyük takdir daha

Messi kariyeri boyunca birçok takım ve bireysel ödül kazandı. IFFHS'nin bu son takdiri ise, ilerleyen yaşına rağmen üst düzey performans sergilemeye devam ettiğinin bir başka kanıtı oldu.

Altıncı dünya kupasında sekiz gol ve dört asist kaydeden yıldız oyuncunun gelecek planları ise taraftarlar için en büyük merak konusu olmaya devam ediyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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