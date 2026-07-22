Skyworth, madeni para inceliğinde ultra ince Q9H Wallpaper TV modelini tanıttı

·60·Teknoloji
Skyworth, madeni para inceliğinde ultra ince Q9H Wallpaper TV modelini tanıttı

Çinli teknoloji devi Skyworth, televizyon pazarında gerçek bir devrim yaratmayı hedefleyen yeni amiral gemisi Q9H Wallpaper TV modelini piyasaya sürdü. Bu cihaz, sadece teknik yetenekleriyle değil, aynı zamanda sıra dışı tasarımıyla da sektör uzmanlarının dikkatini çekiyor. Yeni modelin en belirgin özelliği, gövdesinin son derece ince olması; üretici, cihazın kenar kalınlığını yan duran bir madeni paranın kalınlığıyla kıyaslıyor. Bu bilgiyi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Ixbt.com'un verilerine göre, Skyworth Q9H'nin gövde kalınlığı sadece 27,9 milimetre. Bu boyut, televizyonun duvara tıpkı bir tablo veya dekoratif panel gibi neredeyse boşluksuz bir şekilde monte edilmesini sağlıyor. Cihazın dış görünümü geleneksel Çin parşömenlerinden (svitok) esinlenerek tasarlanmış olup, gümüş renkli alt modülü zarafet katıyor.

iPhone teknolojisi ve yüksek görüntü kalitesi

Televizyonun dış kaplamasının oluşturulmasında 135 farklı teknolojik süreç kullanıldı. Özellikle cihazın boyanmasında, Apple'ın iPhone akıllı telefonlarının üretiminde kullanılan ünlü Japon markası Okuno'nun boyalarının tercih edilmesi dikkat çekiyor. Bu durum, cihazın dış görünümünü ve dayanıklılığını yeni bir seviyeye taşıyor.

Görüntü kalitesine gelince, Q9H modeli firmanın Ultra paneli ile donatılmış durumda. 4K çözünürlüğü ve 170 Hz'e kadar yenileme hızını destekliyor. Cihaz, ek aydınlatma teknolojileri olmaksızın panelin kendi yetenekleri sayesinde BT.2020 renk gamına ulaşıyor. Bu da renklerin doğallığını ve derinliğini sağlıyor.

Harman sistemi ve donanım

Yeni televizyonun ses sistemi de ayrıca takdire şayan. Skyworth mühendisleri, cihaza Harman Cinema System 4.2.2 ses sistemini entegre etti. 410 W tepe gücüne sahip olan bu sistem, kullanıcıları çoğu durumda harici bir soundbar satın alma ihtiyacından kurtarıyor. Böylesine güçlü bir akustik, büyük odalarda bile sinema atmosferi yaratabiliyor.

Cihazın dahili donanımı da modern gereksinimleri karşılıyor:

  • Sistemin akıcı çalışması için 4 GB RAM;
  • Uygulamalar ve içerikleri saklamak için 128 GB dahili flash bellek;
  • Yüksek performanslı işlemci.
Skyworth Q9H Wallpaper TV şu anda Çin pazarında satışa sunuldu. Fiyatlar ekran boyutuna göre değişiyor: 75 inçlik versiyon yaklaşık 2200 dolar, 85 inçlik model 3250 dolar ve devasa 100 inçlik seçenek ise 4900 dolar civarında fiyatlandırılıyor. Bu modelin yakın gelecekte Orta Asya bölgesi dahil olmak üzere dünya pazarlarında da yer alması bekleniyor.

SkyworthQ9HTeknolojiSmart TVHarman
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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