Çin'de robot bir çocuğu tekmeledi

Çin'de sıra dışı ve endişe verici bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, olay Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki turistik yerlerden birinde meydana geldi.

Olay sırasında, palyaço peruku takmış Unitree G1 adlı insansı robot, izleyicilerin önünde dövüş sanatları hareketleri sergiliyordu. Bu sırada aniden yakınında duran çocuklardan birini ayağıyla tekmeledi.

Olay güvenlik kameralarına yansıdı ve kısa sürede sosyal medyada geniş çapta yayıldı. İlk bilgilere göre, çocuk ciddi bir yaralanma almadı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Shanghai Daily'nin haberine göre, uzmanlar da olaya ilişkin görüşlerini bildirdi. Robotik üzerine yazan TechniaHQ blogunun yazarı, bu durumda asıl nedenin robotun kendisi değil, onu yöneten insan faktörü olabileceğini vurguladı.

Ona göre, bu tür olaylar güvenlik önlemlerine yeterince dikkat edilmediğini gösteriyor. Hatta yazar, bu olayı "robotik endüstrisi için bir utanç" olarak değerlendirdi.