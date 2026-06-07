İngiltere'de baba ve kız tıp fakültesini birlikte bitirdi

İngiltere'nin Taunton kentinde yaşayan Simon Reynolds ve kızı Emily Franklin, tıp alanındaki yükseköğretimlerini aynı anda başarıyla tamamladı. Somerset Çok Disiplinli Üniversite Merkezi'ni birlikte bitirerek çoğu kişinin dikkatini çektiler. Bu durum Lifehacker yayını tarafından haber verildi.

Şu anda Simon Reynolds ve Emily Franklin, Somerset NHS Vakfı Güveni'nde tıbbi hizmetlerin çeşitli alanlarında çalışıyor.

31 yaşındaki Emily Franklin, babasıyla birlikte okumanın kendisi için unutulmaz ve benzersiz bir deneyim olduğunu belirtti. Birlikte okumanın, dersler, iş hayatı ve kişisel yaşam arasındaki dengeyi korumada birbirlerini daha iyi anlamalarını sağladığını vurguladı.

"Babamla ilişkilerimiz her zaman iyiydi. Ancak çalışma, aile ve eğitimi aynı anda yürütmenin ne kadar zor olduğunu anlayan birinin yanınızda olması insana özel bir güç veriyor," dedi Emily Franklin.

Simon Reynolds ise uzun bir aradan sonra öğrenci hayatına dönmenin kolay olmadığını kabul etti. Neredeyse 20 yıldır sağlık sisteminde çalışmasına rağmen, başlangıçta öğrenciliğe başlama konusunda endişeli olduğunu söyledi.

Sözlerine göre, birkaç kez okulu bırakmayı düşündü. Ancak kızı ve sınıf arkadaşlarının desteği sayesinde eğitime devam etmeye karar verdi.

"Birkaç kez okulu bırakmayı düşündüm. Ama Emily ve grup arkadaşlarım beni motive etti. Kızımın yanımda olması benim için büyük bir destek oldu. İki çocuk yetiştirirken Emily'nin elde ettiği sonuçlar gerçekten takdire şayan," dedi Simon Reynolds.

Emily Franklin ise babasının tüm zorlukları ve endişeleri yendiğini belirtmekten memnuniyet duydu ve bu olayın, insan için yeni bilgi ve beceriler edinmeye başlamanın asla geç olmadığını gösterdiğini vurguladı.

Psikiyatrik Yardım Bölümü Başkanı Jez Igle'a göre, baba ve kızın eğitim sürecinde birbirlerine destek olması tüm ekip için ilham verici ve olumlu bir örnek teşkil etti.