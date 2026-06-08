Başkan topu vurdu, gazeteci düştü

Bazen devlet başkanlarının katıldığı resmi basın toplantılarında bile beklenmedik ve akılda kalıcı durumlar yaşanır. Claudia Sheinbaum'un katıldığı etkinlikte de tam olarak böyle bir durum gözlemlendi.

Bilindiği üzere Meksika, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ülkelerden biridir. Bu nedenle başkan, basın toplantısını futbol temalı küçük bir gösteriyle sonlandırmaya karar verdi.

Etkinliğin sonunda Sheinbaum hanım gazetecilere doğru futbol topları fırlattı. Tam o sırada topu yakalamaya çalışan kadın gazeteci dengesini kaybederek yere düştü.

Durumu gören başkan derhal ona yardım eli uzattı. Kadın gazeteci hızla ayağa kalktı ve kendisine yönelik top da kendisine teslim edildi.

Neyse ki olay ciddi sonuçlara yol açmadı. Aksine, bu komik ve samimi an sosyal medyada geniş kitlelere yayıldı ve kullanıcılar tarafından sıcak karşılandı.