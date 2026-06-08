İran, İsrail'i 'sert darbe' konusunda uyardı

İran'ın 'Hatamül Enbiya' Merkezi Komutanlığı, İsrail'e karşı operasyonların 'acı verici bir yanıtın' ardından durdurulduğunu duyurdu.

Açıklamada, İsrail'in özellikle Güney Lübnan'a yönelik saldırıları sürdürerek askeri eylemleri yeniden başlatması halinde Tahran'ın çok daha sert ve yıkıcı bir karşılık vereceği belirtildi.

İran tarafı, Lübnan'a yönelik herhangi bir saldırının İsrail topraklarına füze saldırıları düzenlemek için gerekçe oluşturacağını vurguluyor.

Böylece, durumun gelecekteki gelişimi İsrail liderliğinin kararına bağlı hale geliyor.