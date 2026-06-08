Hazar Denizi'nde su seviyesi hızla düşüyor

·46·Dünya
Hazar Denizi'nde su seviyesi hızla düşüyor

Hazar Denizi'nde su seviyesi hızla düşüyor. BM tahminlerine göre, önümüzdeki on yıllarda dünyanın en büyük göllerinden biri önemli ölçüde sığlaşabilir.

Uzmanlar, bu sürecin tüm bölgenin doğası ve ekonomisi üzerinde ciddi etkilere yol açacağını vurguluyor. Özellikle balıkçılık, ulaşım ve kıyı bölgeleri tehdit altında.

Su seviyesinin düşmesi, nadir balık ve hayvan türlerinin yaşam alanlarını da tehdit ediyor.

Bu durum devam ederse, sonuçları Hazar kıyısındaki ülkelerde yaşayan milyonlarca insanı etkileyebilir.

Hazar DeniziBM
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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