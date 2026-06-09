Özbekistan millî takımı beklenmedik bir güvenlik kontrolünden geçti

·8·Dünya
Özbekistan millî takımı beklenmedik bir güvenlik kontrolünden geçti

Dünyanın dikkatini çeken küresel Dünya Kupası arifesinde, Özbekistan millî takımı ABD'nin New York şehrinde Avrupa'nın en güçlü ve popüler takımlarından biri olan Hollanda millî takımına karşı son derece çekişmeli ve içerikli bir hazırlık maçına çıktı. Deneyimli teknik direktör Ronald Koeman'ın öğrencileri, yeşil sahada yaşanan gergin mücadeleler altında iki penaltı fırsatını değerlendirerek 2:1'lik galibiyeti kaptı. 'Ak Bo'rilar' kadrosunda rakip kaleyi isabetli vuruşlarla tehdit eden yetenekli forvetimiz İgor Sergeyev, millî takımımızın bu maçtaki tek ve güzel golüne imza attı.

Ancak bu spor şöleni sadece futboldaki gergin olaylarla sınırlı kalmadı. Bu tarihi mücadelenin başlamasından önce New York'taki stadyuma gelen Özbekistan millî takımı heyeti ve futbolcuları, ABD güvenlik görevlileri tarafından beklenmedik şekilde son derece sıkı ve titiz bir özel kontrolden geçirildi. Yerel kolluk kuvvetlerinin bu tutumu, stadyum çevresinde kısa süreli şaşkınlık ve tartışmalara neden oldu.

Belirtmek gerekir ki, millî takımımızın temsilcileri futbol tarihlerinde ilk kez yurt dışı seyahatleri sırasında böyle benzersiz ve beklenmedik bir durumla karşılaştı. Okyanus ötesindeki güvenlik önlemlerinin ne kadar yüksek ve sıkı olduğu bu olayla açıkça ortaya çıktı. Bu durum sadece temsilcilerimize uygulanmadı; daha önce ünlü Senegal millî takımı üyeleri de ABD topraklarında aynı şekilde sıkı ve ciddi kontrollerden geçirilmişti.

Mağlubiyete rağmen, hemşehrilerimiz yaklaşan büyük turnuva öncesi güç ve imkanlarını yüksek seviyede test etme fırsatı buldu. Takımımızın ABD'deki son hazırlık süreçlerini, Dünya Şampiyonası'nın resmi günlüklerini ve futbol dünyasındaki en çok konuşulan özel haberleri her zaman Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip edin!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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