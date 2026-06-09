300'den fazla göçmen kaçırıldı

·7·Dünya
300'den fazla göçmen kaçırıldı

Libya'da Birleşik Krallık'a gitmek üzere yola çıkan 300'den fazla düzensiz göçmen suç örgütleri tarafından kaçırıldı. BBC bu konuda haber verdi.

Bilgilere göre, Irak Kürdistanı'ndan çıkan göçmenler 2025 yazında alıkonuldu ve daha sonra şantajcıların eline düştü. Suçlular her kişi için 5 bin dolar fidye talep etti, aksi takdirde organlarını almakla tehdit etti.

Esirlerin çok ağır koşullarda tutulduğu belirtiliyor. Dar odalarda barındırılıyor, yetersiz besleniyor ve sürekli şiddete maruz kalıyorlardı. Bazı durumlarda işkenceler görüntülenip yakınlarına gönderildi.

En az bir göçmenin hayatını kaybettiği doğrulandı, kaç kişinin rehin olduğu ise belirsizliğini koruyor. Kurtarılan bazılarında cerrahi izlerin görülmesi endişeleri daha da artırdı.

Uzmanlar, bu tür durumların düzensiz göç yollarının ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurguluyor.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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