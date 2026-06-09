Taliban akıllı telefonlara karşı: bazı bölgelerde sıkı yasak getirildi

·11·Dünya
Taliban akıllı telefonlara karşı: bazı bölgelerde sıkı yasak getirildi

Taliban lideri Heybetullah Ahundzade'nin, grup üyeleri ve devlet görevlileri için akıllı telefon kullanımını yasaklayan yeni bir sözlü talimat verdiği ortaya çıktı.

Afghanistan International'ın haberine göre, bu yasağı ihlal eden kişiler suçlu olarak değerlendirilecek ve askeri mahkemeler aracılığıyla yargılanabilecek. Emir, ülkedeki sekiz bölgede faaliyet gösteren askeri mahkeme başkanlarına iletilmiştir.

Belgede, yetkililere emrin uygulanmasını sıkı bir şekilde denetleme görevi verildiği belirtiliyor. Bu amaçla, her çalışanın adı, unvanı, çalışma yeri, mobil operatörü ve telefon numarası gibi kişisel bilgilerinin kaydedileceği özel listeler hazırlanması öngörülüyor.

Ayrıca, yöneticilere kendi astları arasında bu düzene uyulduğunu doğrulama görevi yüklenmiştir.

Bilindiği üzere, Taliban daha önce de öğrencilerin ve medrese talebelerinin eğitim kurumlarına telefon sokmasını kısıtlamıştı. Son açıklamalarda akıllı telefonlar 'Müslümanların başlıca düşmanlarından biri' olarak nitelendiriliyor.

Uzmanlara göre, bu tür önlemler bilgi akışını kontrol etmek ve iç düzeni güçlendirmeyi amaçlıyor olabilir.

TalibanHeybetullah AhundzadeAfganistan
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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