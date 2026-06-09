En yüksek yaşam standartlarına sahip ülkeler belli oldu

HelloSafe kuruluşu 2026 yılı için Refah Endeksi'ni yayınladı. Sıralama; Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, BM Kalkınma Programı (UNDP) ve OECD verilerine dayanarak oluşturulmuş olup, ekonomik göstergelerin yanı sıra halkın yaşam standartlarını etkileyen önemli faktörler de dikkate alınmıştır.

Araştırma sonuçlarına göre, Norveç ilk kez dünyanın en müreffeh ülkesi seçildi. İrlanda ve Lüksemburg ise sonraki sıralarda yer aldı. Uzmanlar bu sonucu, söz konusu ülkelerdeki güçlü sosyal güvenlik sistemi ve yüksek yaşam kalitesiyle açıklamaktadır.

İlginç bir şekilde, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan ABD, sıralamada sadece 17. sırada yer aldı. Buna temel neden olarak gelir eşitsizliği ve yüksek göreli yoksulluk seviyesi gösterildi.

Avrupa'da Norveç, İrlanda ve Lüksemburg liderliği elinde tutarken, Afrika kıtasında Seyşeller, Mauritius ve Cezayir ilk üçe girdi.

Latin Amerika'da Uruguay en müreffeh ülke olarak tanındı ve Şili ile Panama'yı geride bıraktı. Asya'da ise Singapur birinci, Katar ikinci sırayı aldı.

Analistlere göre refah, sadece ekonomik büyüme ile değil, aynı zamanda gelirlerin adil dağılımı, sosyal güvenlik, eğitim ve insan gelişimi düzeyi ile de doğrudan ilişkilidir.