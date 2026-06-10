İran, Minab okulu anısına yeni banknot çıkarıyor

·1·Dünya
İran, Minab okulu anısına yeni banknot çıkarıyor

İran Merkez Bankası, Minab şehrindeki bir okula düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına yeni bir banknotu tedavüle çıkarıyor.

Edinilen bilgilere göre, 100 bin tümenlik banknotun arka yüzünde, şubat ayında saldırıya uğrayan Minab okulu tasvir edilecek.

Banknotun ön yüzünde ise Kum şehrindeki Fatıma Masume Türbesi yer alıyor. Yeni banknotların yakın zamanda tedavüle gireceği belirtiliyor.

Hatırlatmak gerekirse, 28 Şubat'ta Minab'daki bir kız ilkokuluna roketli saldırı düzenlendiği bildirilmişti. İran tarafı, bu olayda çok sayıda öğretmen ve öğrencinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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