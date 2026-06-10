Tahran, Washington'a bölgeyi terk etmesi konusunda uyarıda bulundu

·0·Dünya
Tahran, Washington'a bölgeyi terk etmesi konusunda uyarıda bulundu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'yi Orta Doğu'daki askerlerini geri çekmeye çağırdı. Arakçi, bu açıklamayı X sosyal medya hesabından paylaştı.

“Güvende olmak istiyorsanız bölgemizi terk edin” ifadelerini kullandı.

Arakçi'ye göre, İran silahlı kuvvetleri herhangi bir saldırı veya tehdidi cevapsız bırakmayacak. Tahran ayrıca meşru müdafaa hakkını kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtti.

Daha önce ABD, Hürmüz Boğazı yakınındaki olayların ardından İran'a saldırı düzenlediğini açıklamış, buna karşılık İran'ın da ABD'nin bölgedeki üslerine saldırı düzenlediği bildirilmişti.

İranAbbas AraqçiABDTahranHormuz Boğazı
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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