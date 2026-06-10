Britanya Adaları'nda 415 milyon yıllık dev akrep bulundu

·2·Dünya
Britanya Adaları'nda 415 milyon yıllık dev akrep bulundu

Bilim dünyasında büyük yankı uyandıran yeni bir keşif Britanya Adaları'nda yapıldı. Uzmanlar, yaklaşık 415 milyon yıl önce Dünya'da yaşamış dev bir akrebin fosil kalıntılarını inceledi.

Bilim insanları bu antik canlıya Praearcturus gigas adını verdiler ve bunun şimdiye kadar tanımlanmış en büyük akrep olabileceğini belirtiyorlar.

Araştırmalara göre, kıskaçları 16 santimetreye kadar ulaşıyor ve vücudu yaklaşık bir metre civarındaydı. Bu dev canlının izleri, Galler'in Powys bölgesi ile İngiltere'nin Herefordshire ve Worcestershire bölgelerinde bulunan St Maughan's Sandstone Formation katmanlarında korunmuştur.

İşin en ilginç yanı, bu akrebin Dünya tarihinin Erken Devoniyen döneminde, yani 415 milyon yıl önce yaşamış olmasıdır. Fosiller ilk kez 1870'lerde keşfedilmiş olsa da, gerçek doğaları uzun süre gizemini korudu.

Başlangıçta bilim insanları bu kalıntıların dev bir yengece ait olduğunu tahmin etmişlerdi. Ancak modern BT tarayıcıları ve 3D modelleme teknolojileriyle yapılan araştırmalar, bu canlının aslında bir akrep olduğunu doğruladı.

Araştırmacılara göre, boyutunun bu kadar büyük olması, o dönemde Dünya'daki ekolojik koşulların ve rekabetin henüz yeterince şekillenmemiş olmasıyla ilgili olabilir.

Bu keşif sadece paleontoloji için değil, aynı zamanda Dünya'daki yaşamın evrimini anlamak için de büyük önem taşıyor.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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