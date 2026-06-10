Yeraltındaki buluntu: Asırların sırrını saklayan yüzük

·0·Dünya
Yeraltındaki buluntu: Asırların sırrını saklayan yüzük

Amatör bir metal dedektörü kullanıcısı tarafından bulunan 16. yüzyıla ait nadir elmaslı yüzüğün, açık artırmada büyük ilgi görmesi bekleniyor. Uzmanlar, bu tarihi buluntunun 15 bin ile 20 bin sterlin arasında değer biçilebileceğini belirtti. Yüzük, 23 Haziran'da Londra'daki ünlü bir müzayedede satışa sunulacak.

Buluntuyu keşfeden Stuart, yedi saat süren uzun arayışların son anlarında bu nadir parçayı toprağın altından çıkardığını söyledi. Yüzüğü eline aldığında duygularına hakim olamadığını ifade etti.

«Yüzüğü bulduğumda şaşkınlık ve sevinç içindeydim. Böyle bir keşfin hayalini kuruyordum ama öneminin bu kadar büyük olacağını tahmin etmemiştim. Bu, hayatımdaki en iyi buluntum. Onu rahatlıkla “hayatta bir kez karşılaşılabilecek bir keşif” olarak adlandırabilirim», — diyor.

İlginç bir detay ise yüzük topraktan çıkarıldığında elmaslardan birinin yerinden çıkıp Stuart'ın eline düşmesiydi. Bir diğer değerli taşın ise kayıp olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine Stuart, buluntunun çıktığı yerdeki toprağı toplayıp yıkayarak eledi. Sonuç olarak kayıp elmas da bulundu.

Açık artırmadan elde edilecek gelirin, buluntunun yapıldığı arazinin sahibi ile bulan kişi arasında eşit olarak paylaştırılacağı bildirildi. Yüzük, ekspertiz için British Museum uzmanları tarafından incelendi.

Noonans Müzayede Evi'nin mücevher uzmanı Laura Smith, 17. yüzyılın başlarında barok tarzda yaratılan büyük ve dikkat çekici yüzüklerin çok popüler olduğunu belirtti. Smith'e göre, yüzüğün çiçek şeklindeki kısmı, çok nadir rastlanan sekiz adet «hogback» tipi elmastan oluşuyor.

Uzmanlar, bu buluntuyu sadece değerli bir mücevher olarak değil, aynı zamanda döneminin tarihi ve kültürel mirasını yansıtan eşsiz bir eser olarak değerlendiriyor.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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