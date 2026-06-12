Erdoğan'dan genç gazeteciye evlilik tavsiyesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gazetecilerle bir araya geldiği sırada sarf ettiği sözler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Edinilen bilgilere göre, görüşme sırasında genç bir kadın gazeteci, devlet başkanını torun sahibi olması nedeniyle içtenlikle tebrik etti. Sohbet sıcak ve samimi bir ortamda devam ederken, Erdoğan da gazetecinin özel hayatına dair sorular sordu.

Gazeteciye evli olup olmadığını sordu. Genç kadının henüz evlenmediğini belirtmesi üzerine, Cumhurbaşkanı yaşını da sordu. Ardından Erdoğan, esprili ama ciddi bir tonda, evlilik konusunu ertelememesi gerektiğini tavsiye etti.

Bu olay kısa sürede sosyal medyada yayılarak farklı görüş ve tartışmalara neden oldu. Bazı kullanıcılar Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerini milli değerlere ve aile kurumuna verilen bir önem olarak değerlendirirken, diğerleri bu tür özel konuların kamuoyu önünde konuşulmasının uygun olup olmadığını sorguladı.

Böylece, sıradan bir sohbet sırasında verilen bir tavsiye geniş çaplı bir kamuoyu tartışmasına dönüşerek, toplumda evlilik yaşı ve kişisel tercihler konusunda yeniden fikir alışverişine zemin hazırladı.