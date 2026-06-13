Yapay zeka ile çöpleri silen memur işten çıkarıldı

·2·Dünya
Yapay zeka ile çöpleri silen memur işten çıkarıldı

Kazakistan'ın Almatı şehrinde, yapay zeka teknolojilerini uygunsuz kullanan bir devlet memuru işinden oldu. Çöplerle dolu bir alanı gösteren fotoğrafı yapay zeka ile düzenleyerek sorunun çözülmüş gibi görünmesini sağlamaya çalıştı.

Edinilen bilgilere göre, Mayıs ayı ortasında Threads sosyal ağındaki bir kullanıcı, Bostandık bölgesindeki bir avluda çöplerin uzun süredir biriktiğini gösteren fotoğraflar paylaştı.

Bu şikayete yanıt olarak bölge belediyesi, alanın temizlik ekipleri tarafından temizlendiğini belirterek fotoğraflar paylaştı. Ancak sosyal medya kullanıcısı, görüntülerde yapay değişiklikler olduğunu fark etti. Hatta platformun kendisi de fotoğrafları "yapay zeka tarafından oluşturulmuş içerik" olarak etiketledi.

Kullanıcı, "Paylaştığım çöp fotoğraflarını alıp yapay zeka ile çöpleri silmişler ve bunu temizlik çalışmalarının sonucu olarak göstermişler" şeklinde tepki gösterdi.

9 Haziran'da Almatı Belediye Başkanlığı basın servisi, konuyla ilgili resmi bir açıklama yaparak paylaşımı yapan devlet memurunun yapay zekayı kullandığını kabul ettiğini bildirdi.

Belediyeye göre, çalışan hatasını kabul ettiği için ek bir idari soruşturmaya gerek kalmadı. Bununla birlikte, iş sözleşmesi feshedildi ve devlet kurumundaki görevine son verildi.

Yetkililer, konuyla ilgili meselenin kapandığını ve ek disiplin işlemlerine gerek olmadığını belirtti.

Bu olay, yapay zeka imkanlarının yanlış kullanımının ne gibi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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