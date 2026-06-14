Dünyanın en güçlü üniversiteleri listesi açıklandı

Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi (CWUR), 2025–2026 yılları için dünyanın en iyi 1000 yükseköğretim kurumunun listesini yayımladı.

Yeni sıralamada birinciliği yine ABD'den Harvard Üniversitesi aldı. İlk on içerisinde ağırlıklı olarak Amerika ve İngiltere üniversiteleri yer aldı. Stanford Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Cambridge ve Oxford üniversitelerinin yanı sıra Yale, Pennsylvania ve Columbia üniversiteleri de üst sıralarda yer buldu. İlk onu California Teknoloji Enstitüsü tamamladı.

Uzmanlar, lider üniversiteler ile diğerleri arasındaki farkın giderek açıldığını belirtiyor. Bunun temel nedeni ise bilimsel araştırmalar ve inovasyon faaliyetleridir.

Yeni listeye 60'tan fazla ülkeden üniversite dahil edildi. Bunların büyük bir kısmı ABD, Çin ve İngiltere'ye aittir. Ayrıca Güney Kore, İtalya, İspanya, Kanada ve Avustralya gibi ülkeler de listede yer aldı.

Ne yazık ki, Özbekistan'daki yükseköğretim kurumları bu sıralamada yer almadı.

Sıralamanın oluşturulmasında eğitim kalitesi, mezunların istihdam oranı, bilimsel çalışmaların sayısı ve bunların etkisi gibi kriterlerin esas alındığı belirtildi.