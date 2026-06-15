Trump etkinlikte uyuyakaldı mı? Görüntüler tartışma yarattı (video)

·0·Dünya
Trump etkinlikte uyuyakaldı mı? Görüntüler tartışma yarattı (video)

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray bahçesinde düzenlenen UFC Freedom 250 etkinliğine katıldı. Müsabakalar sırasında 80. yaş günü kutlaması da gerçekleştirildi.

Ancak etkinlik sırasında Trump'ın birkaç dakikalığına gözlerini kapatarak oturduğu anlar sosyal medyada yayıldı. Bu durum bazıları tarafından "uyuyakaldı" şeklinde yorumlanırken, diğerleri sadece dinlendiğini savundu.

Görüntüler kısa sürede geniş çaplı tartışmalara yol açarak kullanıcılar arasında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Donald TrumpUFCABDVideoSiyaset
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Sahte "lord eşi" Moskova'da değerli eşyaları çaldıSahte "lord eşi" Moskova'da değerli eşyaları çaldıBugün, 10:39Firavunların göz sürmesi ardındaki gerçek ne: 4000 yıllık sırlar açığa çıktıFiravunların göz sürmesi ardındaki gerçek ne: 4000 yıllık sırlar açığa çıktıBugün, 08:54Paraşütle uçan eşek: video sosyal medyada gündem olduParaşütle uçan eşek: video sosyal medyada gündem olduBugün, 08:30İsviçre nüfusu 10 milyon ile sınırlandırmak mı istiyor?İsviçre nüfusu 10 milyon ile sınırlandırmak mı istiyor?Bugün, 07:12Türkiye Cumhurbaşkanı, ABD ile İran arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıTürkiye Cumhurbaşkanı, ABD ile İran arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıBugün, 07:00Çin'de robot yılanlar elektrik şebekelerini denetlemeye başladıÇin'de robot yılanlar elektrik şebekelerini denetlemeye başladıBugün, 06:57
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
En çok altın üreten lider ülkelerin sıralaması açıklandı
En çok altın üreten lider ülkelerin sıralaması açıklandı
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı
İran'ın Yüksek Lideri Hamaney beklenmedik bir açıklama yaptı
İran'ın Yüksek Lideri Hamaney beklenmedik bir açıklama yaptı
40 yıl sessiz kalan "Lunohod" yeniden sinyal gönderdi
40 yıl sessiz kalan "Lunohod" yeniden sinyal gönderdi