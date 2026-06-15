Trump etkinlikte uyuyakaldı mı? Görüntüler tartışma yarattı (video)

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray bahçesinde düzenlenen UFC Freedom 250 etkinliğine katıldı. Müsabakalar sırasında 80. yaş günü kutlaması da gerçekleştirildi.

Ancak etkinlik sırasında Trump'ın birkaç dakikalığına gözlerini kapatarak oturduğu anlar sosyal medyada yayıldı. Bu durum bazıları tarafından "uyuyakaldı" şeklinde yorumlanırken, diğerleri sadece dinlendiğini savundu.

Görüntüler kısa sürede geniş çaplı tartışmalara yol açarak kullanıcılar arasında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.