Yapay Zeka ile "Diriltilen" Oğul: Anne Bir Yıldır Onunla Konuşuyor

Çin'de hem şaşırtıcı hem de tartışmalı bir olay kamuoyunun dikkatini çekti. 80 yaşındaki bir kadının, bir yıl boyunca trafik kazasında hayatını kaybeden oğlunun yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş dijital kopyasıyla iletişim kurduğu ortaya çıktı.

Bilgilere göre, adamın aile üyeleri, annesine bu ağır kaybı hemen haber vermemek amacıyla sıra dışı bir karar aldılar. Merhumun fotoğrafları, videoları ve ses kayıtları temel alınarak onun dijital bir "klonu" oluşturuldu.

Oluşturulan yapay zeka modeli sadece dış görünüşü değil, aynı zamanda merhumun sesini, konuşma tarzını ve bazı davranışlarını da neredeyse kusursuz bir şekilde taklit edebiliyor. Bu nedenle kadın, uzun süre oğlunun öldüğünü fark etmedi ve onunla her zamanki gibi sohbet etmeye devam etti.

Bu durum, yapay zekanın imkanlarının yanı sıra, etik ve psikolojik boyutları üzerine de geniş çaplı tartışmalara yol açıyor.