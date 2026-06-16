2000 Yıllık Keşif Bilim İnsanlarını Hayrete Düşürdü

Arkeologlar, Amazon ormanlarında bilim dünyasına daha önce bilinmeyen antik bir medeniyetin izlerini tespit etti. On binlerce kilometrekareye yayılan devasa metropol, İspanyollar, Aztekler ve Maya medeniyetleri ortaya çıkmadan çok önce kurulmuştu. Bu bilgiyi “RIA Novosti” bildirdi.

Bilim insanları, Bolivya nehir vadisindeki yoğun ormanların altında antik yapıların olduğunu uzun zamandır tahmin ediyordu. Ancak bölgenin zorlu koşulları nedeniyle burayı tam olarak incelemek güçtü. Uçaktan alınan görüntülerde bile sadece yeşil orman görünüyordu.

2025 yılında Bolivya, Ekvador ve ABD'li bilim insanları, özel bir lazer tarayıcı olan lidar yardımıyla bölgeyi inceledi. Sonuç olarak, ağaçların altında antik yerleşim yerlerinin kalıntıları tespit edildi.

En büyük yerleşim birimi 300 hektarlık bir alanı kaplıyor ki bu, 400'den fazla futbol sahasına denk geliyor. 2026 yılında başlayan kazılar sırasında yüksekliği 20 metreyi aşan piramitler, kamu binaları ve evler bulundu. Bunlar, yüksekliği 5 metreye kadar ulaşan yapay tepeler üzerine inşa edilmişti.

Ayrıca, geometrik olarak hassas bir şekilde inşa edilmiş kanallar ve köyleri birbirine bağlayan yol ağları da belirlendi. Bilim insanları bu yerleri antik bir New York'a benzetiyor. Tüm bina ve yolların kuzeybatı yönüne doğru inşa edilmiş olması, kendilerine özgü bir din ve dünya görüşüne sahip olduklarını gösteriyor.

Bu keşif, Amazon ormanlarında yaşamanın imkansız olduğu yönündeki görüşleri kökten değiştirdi. İncelemeler, bazı yapıların yaşının iki bin yılı aştığını gösterdi. O dönemde Mayalar, Aztekler ve İnkalar henüz bu gelişim seviyesine ulaşmamıştı.

Benzer şekilde büyük bir şehir daha Ekvador'da tespit edildi. Orada da tepeler üzerine kurulmuş evler ve 25 kilometrelik düz yollar bulundu. Bilim insanlarının hesaplamalarına göre, bu bölgede 15 bin ile 100 bin arasında insan yaşamış olabilir.

Böylece bilim insanları, bir asır önce kaybolan İngiliz araştırmacı Percy Fawcett'in teorisini doğruladı. Fawcett, tam da bu bölgelerde Roma ve Yunanistan ile eşdeğer devasa bir medeniyetin olduğuna inanıyordu. Son keşifler ise onun haklı olduğunu gösteriyor.