Endonezya'da 6,7 büyüklüğündeki deprem yıkıma yol açtı

·3·Dünya
Endonezya'da 6,7 büyüklüğündeki deprem yıkıma yol açtı

Endonezya'da 16 Haziran'da 6,7 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldi. Ana sarsıntının ardından art arda birkaç güçlü artçı sarsıntı da kaydedildi. Haberi Euronews verdi.

Yeraltı sarsıntıları, Orta Sulawesi eyaletinin idari merkezi olan Palu şehrinde bir dakikadan fazla süren güçlü sarsıntılara neden oldu. Bu şehirde yaklaşık 400 bin kişi yaşamaktadır.

İlk bilgilere göre, deprem sonucunda bazı bölgelerde yıkımlar meydana geldi. Birçok binada çatlaklar oluştu, Sigi bölgesi idari binasının çatısı çöktü. Ayrıca yerel üniversite binalarından biri de hasar gördü.

Güvenlik önlemleri kapsamında, hastanelerdeki hastalar, hatta serum alanlar bile dışarı tahliye edildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun verilerine göre, depremin merkez üssü Palu şehrinin 46 kilometre güneydoğusunda yer almış ve odak derinliği yaklaşık 10 kilometre olarak kaydedilmiştir. En güçlü artçı sarsıntıların büyüklüğü 5,2, 5,0 ve 4,9 olarak belirlendi.

Yerel yönetim, halkı resmi talimatlara uymaya ve önlem almaya çağırdı. Uzmanlar, artçı sarsıntıların birkaç saat daha devam edebileceği konusunda uyardı.

Bilgi olarak, Endonezya birkaç büyük sismik fay hattının kesiştiği bir bölgede yer aldığı için ülkede depremler ve volkanik faaliyetler sıkça görülmektedir.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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