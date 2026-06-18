Türkiye'de 12 yaşındaki kız çocuğu balkonun ikinci katından düştü
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Türkiye'nin Şırnak ili İdil ilçesinde, 12 yaşındaki S.T. isimli kız çocuğu, evinin ikinci katındaki balkonda güvercinlere yem verirken dengesini kaybederek aşağı düştü.
Olay sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı gören mahalle sakinleri hemen yardıma koşarak acil tıbbi yardım çağırdı.
Yaralı kız önce İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, daha sonra Şırnak Kadın ve Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi.
İlk bilgilere göre, kız çocuğunun hayatı kurtarıldı ve doktorların gözetim altında tedavisi sürüyor.
Uzmanlar, çocukların yüksek balkonlarda yalnız bırakılmaması, koruma ağlarının kurulması ve balkon yakınlarında tırmanmaya yardımcı olabilecek eşyaların bulundurulmaması gerektiğini hatırlatıyor.
…