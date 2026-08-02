Shakira'nın sesini birebir taklit eden Guatemalalı genç internet yıldızı oldu (video)

Guatemalalı Juan Carlos Domínguez, sosyal medyada Juank Multivoces adı ile tanınıyor. Shakira'nın sesini inanılmaz derecede doğru taklit etmesiyle internet kullanıcılarının dikkatini çekerek kısa sürede ünlü oldu.

Juan Carlos'un TikTok'taki videolarından biri milyonlarca kez izlendikten sonra hayranları ona şaka yoluyla "Shakiro" lakabını takt.

Onun sözlerine göre, farklı sesleri taklit etmeye olan ilgisi çocukluk döneminde başlamış. Önce televizyon programlarındaki karakterlerin seslerini tekrarlamış. Daha sonra Meksikalı parodistlerden ilham alarak kendi yeteneğini geliştirmiş ve bu ilgisini profesyonel bir faaliyete dönüştürmüş.

Bugün Juank Multivoces, Shakira'nın eski ve yeni şarkılarını onun sesine çok yakın bir şekilde seslendiriyor. Bunun yanı sıra diğer tanınmış şarkıcıların ve çeşitli karakterlerin seslerini de ustalıkla taklit ediyor.

Onun performansları sosyal medyada düzenli olarak milyonlarca izlenmeye ulaşıyor. Juan Carlos'un olağanüstü yeteneği ise ona her geçen gün daha fazla hayran çekiyor.