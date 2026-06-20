Yakın Doğu: İsrail ve Hizbullah Ateşkes Anlaşmasına Vardı

Yakın Doğu'daki gerginliği yumuşatma yolunda önemli bir siyasi gelişme yaşandı. ABD ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen çok taraflı müzakereler sonucunda İsrail ve Lübnan'daki Hizbullah hareketi ateşkes konusunda anlaşmaya vardı.

Uluslararası gözlemciler, bu ateşkesi bölgedeki büyük bir savaş ateşini söndürmek ve Washington-Tahran ilişkilerini düzenlemek yolunda ilk ciddi adım olarak değerlendiriyor.

Ateşkes kronolojisi ve temel olaylar

Son günlerde durumun gelişim zinciri şu şekilde gerçekleşti:

Tarih Olay detayları 17 Haziran ABD ve İran arasında tüm cephelerde ateşkesin derhal sağlanmasını öngören bir uzlaşma muhtırası imzalandı. 19 Haziran İsrail ve Hizbullah, günün ikinci yarısından itibaren ateşkes rejimini kabul etti. İsviçre'deki ABD-İran görüşmesi ise Lübnan'daki çatışmalar nedeniyle ertelendi. Sonraki 60 gün Tarafların karşılıklı anlayış çerçevesinde nihai bir barış anlaşması geliştirmesi gereken kritik bir aşama.

Anlaşma şartları ve sahadaki gerçek durum

Ateşkes yürürlüğe girmiş olsa da, cephe hattında tam bir sükunet hakim değil. Durumun önemli noktaları şöyledir:

Savunma Ordusu'nun konumu: Ateşkese rağmen, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Lübnan'ın güney bölgelerindeki mevzilerini korumaya devam edecek.

İsrail'in pozisyonu: «Eğer Hizbullah saldırmazsa, biz de askeri operasyonları sürdürmeyeceğiz». — Üst düzey bir İsrail yetkilisi.

İlk saatlerdeki çatışmalar: Lübnan kaynakları, ateşkesin başladığı ilk saat içinde İsrail tarafından 10'dan fazla hava saldırısı düzenlendiğini ve bir dron saldırısı sonucu iki kişinin hayatını kaybettiğini iddia ediyor. İsrail ise bu suçlamaları reddederek anlaşmanın bozulmadığını vurguluyor.

Büyük siyaset: Washington, Tahran ve Trump faktörü

Lübnan'daki bu ateşkesin arkasında ABD ve İran arasındaki büyük bir jeopolitik pazarlık yatıyor. Hizbullah temsilcisi Hasan Fadlallah'a göre, İran, ABD ile müzakerelere devam etmek için Lübnan cephesinde ateşkesi temel şart olarak koştu.

Şu an durum karşılıklı bekleme rejimine geçti:

Tahran'ın pozisyonu: İran, tarafların uzlaşma muhtırasının bir sonraki aşamasına geçmeden önce ABD'nin vaatlerinin fiili uygulamasını görmek istiyor.

Donald Trump'ın tutumu: İsviçre'deki görüşmenin ertelenmesinin ardından Trump, İran yönetimini eleştirdi ve sonraki 60 günlük sürecin nasıl ilerleyeceğini yalnızca Washington'ın belirleyeceğini sert bir tonla ifade etti.

Şu anki bu 60 günlük süre, bölgede kalıcı bir barışın kurulup kurulmayacağını veya çatışmaların yeni bir güçle alevlenip alevlenmeyeceğini belirleyecek olan belirleyici bir dönem olacak. Durumun gelişimini takip etmeye devam edeceğiz.