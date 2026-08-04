Siber suçlular, çevrimdışı cüzdanlardaki güvenlik açığı üzerinden 130 milyon dolardan fazla kripto para çaldı

Uzmanlar ve blok zinciri güvenlik şirketlerinin verilerine göre, son dönemde en güvenli seçenek olarak görülen çevrimdışı donanım cüzdanlarından birinden büyük miktarda kripto para çalındığı tespit edildi. Coinkite tarafından üretilen Coldcard cihazlarındaki güvenlik açığından yararlanan bilgisayar korsanları, en az 130 milyon dolar değerinde dijital varlığı ele geçirmeyi başardı. Bu olay, çevrimdışı cüzdanlar uzun süredir kripto varlıkları saklamanın en güvenilir yolu kabul edildiği için siber güvenlik dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu haberi TechCrunch.com bildiriyor .

Galaxy Research araştırma şirketinin bildirdiğine göre, bu dijital soygunun arkasında tek bir grup değil, kimlikleri henüz belirlenemeyen birkaç bağımsız siber grup bulunuyor olabilir. Kripto para hareketlerini izleyen Elliptic şirketinin kurucu ortağı Tom Robinson, TechCrunch'a verdiği röportajda çalınan fonların toplam değerinin yaklaşık 130 milyon dolar olduğunu doğruladı. TRM Labs verilerine göre, yılın başından bu yana kripto para şirketlerine karşı 200'den fazla siber saldırı düzenlendi ve toplam zarar 950 milyon doları aştı.

Çevrimdışı cüzdanların temel koruma sistemi nerede başarısız oldu?

Coldcard gibi donanım cüzdanlarının en önemli avantajı, internet ağına bağlanmadan çalışmalarıdır. Bitcoin sahipleri, gizli anahtarlarını veya parolayı temsil eden seed ifadelerini internetten tamamen uzakta saklar. Bu süreç, geleneksel çevrimiçi ya da borsa hesaplarındaki “sıcak” cüzdanlara kıyasla güvenlik sağlayan “soğuk” depolama yöntemi olarak adlandırılır. Ana blok zinciri ağındaki coinler yerinde kalırken, bunlara erişim yalnızca bu çevrimdışı cihazdaki gizli parola aracılığıyla sağlanmalıydı.

Ancak Block güvenlik araştırmacılarının tespitine göre, bilgisayar korsanları Coldcard cüzdanı kullanıcılarının seed ifadelerini oluşturma sürecindeki açığı bulmayı başardı. Bu anahtarların yeterince rastgele olmadığı ve önceden tahmin edilebildiği ortaya çıktı. Kod oluşturma kurallarını belirleyen siber suçlular, kurbanların gizli kelimelerini brute-force (matematiksel yöntemle deneme) yoluyla kolayca hesapladı. Uzmanlar, bilgisayar korsanlarının kasaya zorla girmek yerine onun anahtarını büyük ölçekte üretmenin bir yolunu bulduğunu belirtiyor.

Mağdurlardan biri olan Jonathan Goodman, X sosyal ağındaki sayfasında 1,6 milyon dolar değerindeki varlığını kaybettiğini ve tüm güvenlik kurallarına titizlikle uyduğunu yazdı. Gizli kelimelerini kimseyle paylaşmadığını, cihazlarının internete hiç bağlanmadığını ve tüm verilerin kasalarda saklandığını belirtti. Ona göre bunların hiçbir faydası olmadı; çünkü cihazın yazılımına 2021 yılında eklenen tek satırlık bir güvenlik açığı içeren kod, tüm sistemi tehlikeye attı.