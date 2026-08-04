Spotify, yapay zekâ destekli parça remiksi oluşturma aracını genişletiyor

·37·Teknoloji
Spotify, yapay zekâ destekli parça remiksi oluşturma aracını genişletiyor

Yayın hizmetleri pazarında yeni bir dönem başlıyor: ixbt.com’un haberine göre Spotify, ikinci çeyrek sonuçlarına ilişkin toplantısında, kullanıcıların sevdikleri sanatçıların müzikleri temelinde yapay zekâ kullanarak remiksler ve cover’lar oluşturmasına olanak tanıyan bir ürün sunmaya hazırlandığını açıkladı. Bu yeni proje, müzikseverlere özgün bir yaratıcı özgürlük sunarken telif haklarına tam saygı gösteren yasal mekanizmalar oluşturmayı amaçlıyor. Haberi Techcrunch.com bildirdi .

Şirket, bu girişim kapsamında Universal Music Group (UMG) ile birlikte bağımsız plak şirketleri ve distribütörler için lisanslama ortağı olan Merlin ile de anlaşma imzalandığını duyurdu. Bu anlaşma sayesinde Merlin ağına dahil 30 binden fazla plak şirketinin, katılmayı kabul eden sanatçıların eserlerini bu yapay zekâ ürününe dahil etme imkânı doğdu. Bu da gelecekte kullanıcıların yararlanabileceği kataloğu önemli ölçüde genişletecek.

Yapay zekâ müziğinde yeni yasal yaklaşım

Son dönemde yayın platformları, yapay zekâ ile tamamen oluşturulan sahte şarkı akışı nedeniyle ortaya çıkan sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Örneğin Deezer hizmetinin verilerine göre günlük yüklenen parçaların yarısından fazlası yapay zekâ ile oluşturuluyor; bu oran yılın başındaki %10 seviyesinden önemli ölçüde yükseldi. Ancak Spotify yönetimi, yaklaşımının tamamen farklı olduğunu ve odağın “sahte sanatçılara değil, gerçek sanatçılara” verileceğini vurguluyor.

Spotify eş CEO’su Gustav Söderströim’e göre şirketin geliştirdiği ürün, mevcut sanatçıların iznine dayanacak. Diğer eş CEO Aleks Norström, “Sanatçıların eserlerini bu kataloğa eklemekle ilgilenmelerini ve insanların onların sanatı temelinde cover’lar ve remiksler oluşturup bunlarla oynamasını istiyoruz,” dedi. Proje ayrıca eser sahiplerine zamanında kredi verilmesini, izinlerinin alınmasını ve en önemlisi bu süreç için uygun bir tazminat sağlanmasını öngörüyor.

Gelecek planları ve para kazanma modeli

Projenin teknik özellikleri ve kullanıma sunulma zamanı hakkında da bazı ayrıntılar açıklandı. İlk aşamada bu hayran remiksleri ve cover’lar ürününün araştırma sürümünün sınırlı bir kullanıcı grubuna sunulması bekleniyor. Tam bir müzik kataloğunun bulunmasının gerekmeyeceği ve aracın gelecekte ücretli bir ek hizmet olarak kullanıma sunularak sanatçılar için ek gelir kaynağı oluşturmasının planlandığı belirtildi.

Yayın devi, bu yaklaşımın pazarda benzersiz ve tamamen yasal olduğunu vurguluyor. Gustav Söderström, genel üretken müziğin her koşulda gelişmeye devam edeceğini belirtirken bu özel ürünün, mevcut sanatçıların yapay zekâ dalgasından güvenli ve kazançlı biçimde yararlanabilmesi için gerekli olduğunu ifade etti.

SpotifyYapay ZekâMüzikTeknolojilerYayıncılık
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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