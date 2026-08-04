Texas Eyaleti Yeni Veri Merkezi İnşaatlarını Durdurdu

ABD'nin Texas eyaleti, enerji sistemini korumak amacıyla yerel yönetimin sıkı önlemler alması nedeniyle veri merkezleri inşa etmek için en cazip bölgelerden biri olma özelliğini kaybedebilir. ixbt.com'un haberine göre Vali Greg Abbott, tüm yeni veri merkezi projelerinin Texas Kamu Hizmetleri Komisyonu (PUCT) ve eyalet elektrik şebekesi operatörü (ERCOT) tarafından sıkı bir denetimden geçirileceğini açıkladı. Techcrunch.com bu konuda haber veriyor.

Elektrik Şebekesinde Artan Yük

Son yıllarda teknoloji şirketleri ve geliştiriciler, ABD genelinde veri merkezleri kurmak için elverişli bölgeler arıyor. Texas, esnek kuralları ve yeterli enerji rezervleri sayesinde yalnızca Virginia'nın ardından ikinci sırada yer alarak dev veri merkezleri için bir merkez hâline gelmişti. Google ve Microsoft gibi önde gelen şirketler de doğal gaz, rüzgâr ve güneş enerjisi olanaklarından yararlanmak amacıyla bu bölgeye yöneliyor.

Ancak şebekeye bağlantı kuyrukları benzeri görülmemiş seviyelere ulaştı. Bu yılın ocak ayında ERCOT şebekesine bağlanmayı bekleyen projelerin kapasitesi 233 gigavat iken, altı aydan kısa bir süre içinde bu rakam iki katından fazla arttı. ERCOT şu anda 474 gigavatlık yeni bağlantı başvurusunu takip ediyor ve bunların yaklaşık yüzde 90'ını veri merkezleri oluşturuyor.

Denetim ve Getirilen Gereklilikler

Uzmanlara göre bu projelerin çoğu şimdilik yalnızca kâğıt üzerindeki tekliflerden ibaret. Buna rağmen bunların küçük bir bölümü bile hayata geçirilirse Texas elektrik şebekesini tamamen felç edebilir. Mevcut bağlantı kuyruğu, ERCOT'un toplam en yüksek tüketim talebinin beş katından fazla.

Veri merkezleri ve kripto para madenciliği tesisleri, eyalette elektrik fiyatlarının artmasına neden oluyor. Vali Greg Abbott, bu olumsuz eğilimi önlemek amacıyla sert önlemler almaya başladı. Daha önce şirketlerden gönüllü olarak bilgi vermeleri istenmiş, ancak çoğu bu talebe yanıt vermemişti. Artık zorunlu denetim uygulamaya konuldu.

Yeni kurallara göre PUCT ve ERCOT aşağıdaki bilgileri toplamak zorunda:

Projelerin tesis içindeki ve dışındaki elektrik ihtiyacı

Su kaynaklarının kullanım miktarı

Gürültü azaltma önlemleri

Aydınlatma kontrol sistemleri

Vergi teşviklerinden yararlanma ve mülkiyet hakkına ilişkin ayrıntılar

Texas tarihsel olarak diğer eyaletlere kıyasla serbest iş ortamıyla öne çıkmıştır. Ancak enerji güvenliği konusu öncelik kazandıkça, yürütülecek denetimlerin sonuçlarının eyaletin teknoloji merkezi olarak geleceğini belirlemesi bekleniyor.