Texas Eyaleti Yeni Veri Merkezi İnşaatlarını Durdurdu

·34·Teknoloji
Texas Eyaleti Yeni Veri Merkezi İnşaatlarını Durdurdu

ABD'nin Texas eyaleti, enerji sistemini korumak amacıyla yerel yönetimin sıkı önlemler alması nedeniyle veri merkezleri inşa etmek için en cazip bölgelerden biri olma özelliğini kaybedebilir. ixbt.com'un haberine göre Vali Greg Abbott, tüm yeni veri merkezi projelerinin Texas Kamu Hizmetleri Komisyonu (PUCT) ve eyalet elektrik şebekesi operatörü (ERCOT) tarafından sıkı bir denetimden geçirileceğini açıkladı. Techcrunch.com bu konuda haber veriyor.

Elektrik Şebekesinde Artan Yük

Son yıllarda teknoloji şirketleri ve geliştiriciler, ABD genelinde veri merkezleri kurmak için elverişli bölgeler arıyor. Texas, esnek kuralları ve yeterli enerji rezervleri sayesinde yalnızca Virginia'nın ardından ikinci sırada yer alarak dev veri merkezleri için bir merkez hâline gelmişti. Google ve Microsoft gibi önde gelen şirketler de doğal gaz, rüzgâr ve güneş enerjisi olanaklarından yararlanmak amacıyla bu bölgeye yöneliyor.

Ancak şebekeye bağlantı kuyrukları benzeri görülmemiş seviyelere ulaştı. Bu yılın ocak ayında ERCOT şebekesine bağlanmayı bekleyen projelerin kapasitesi 233 gigavat iken, altı aydan kısa bir süre içinde bu rakam iki katından fazla arttı. ERCOT şu anda 474 gigavatlık yeni bağlantı başvurusunu takip ediyor ve bunların yaklaşık yüzde 90'ını veri merkezleri oluşturuyor.

Denetim ve Getirilen Gereklilikler

Uzmanlara göre bu projelerin çoğu şimdilik yalnızca kâğıt üzerindeki tekliflerden ibaret. Buna rağmen bunların küçük bir bölümü bile hayata geçirilirse Texas elektrik şebekesini tamamen felç edebilir. Mevcut bağlantı kuyruğu, ERCOT'un toplam en yüksek tüketim talebinin beş katından fazla.

Veri merkezleri ve kripto para madenciliği tesisleri, eyalette elektrik fiyatlarının artmasına neden oluyor. Vali Greg Abbott, bu olumsuz eğilimi önlemek amacıyla sert önlemler almaya başladı. Daha önce şirketlerden gönüllü olarak bilgi vermeleri istenmiş, ancak çoğu bu talebe yanıt vermemişti. Artık zorunlu denetim uygulamaya konuldu.

Yeni kurallara göre PUCT ve ERCOT aşağıdaki bilgileri toplamak zorunda:

  • Projelerin tesis içindeki ve dışındaki elektrik ihtiyacı
  • Su kaynaklarının kullanım miktarı
  • Gürültü azaltma önlemleri
  • Aydınlatma kontrol sistemleri
  • Vergi teşviklerinden yararlanma ve mülkiyet hakkına ilişkin ayrıntılar
Texas tarihsel olarak diğer eyaletlere kıyasla serbest iş ortamıyla öne çıkmıştır. Ancak enerji güvenliği konusu öncelik kazandıkça, yürütülecek denetimlerin sonuçlarının eyaletin teknoloji merkezi olarak geleceğini belirlemesi bekleniyor.

TexasVeri MerkeziERCOTGoogleMicrosoft
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

BYD ağustosta insansı robotunu gösterecek: hedef büyük...BYD ağustosta insansı robotunu gösterecek: hedef büyük...Bugün, 08:09SpaceX finansal raporunu yayımladı ve Starship uçuşunun ayrıntılarını açıkladıSpaceX finansal raporunu yayımladı ve Starship uçuşunun ayrıntılarını açıkladıBugün, 05:51SpaceX, Hint Okyanusu’nda kalan Starship gövdesini geri çekiyorSpaceX, Hint Okyanusu’nda kalan Starship gövdesini geri çekiyorBugün, 05:24Fizikçiler Penrose’un fikrini uygulamada test etti: Işık hızından hızlı hareketten enerji elde edildiFizikçiler Penrose’un fikrini uygulamada test etti: Işık hızından hızlı hareketten enerji elde edildiBugün, 04:50SpaceX ilk finansal toplantısında büyük planlarını açıkladıSpaceX ilk finansal toplantısında büyük planlarını açıkladıBugün, 03:57Tretyakov Galerisi'nde mobil fotoğrafçılık ve klasik manzara sergisi açılıyorTretyakov Galerisi'nde mobil fotoğrafçılık ve klasik manzara sergisi açılıyorBugün, 03:26
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı