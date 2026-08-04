Walmart, Vibe.co Satın Alma Sürecini Tamamladı

ABD’nin önde gelen perakende zinciri Walmart, reklam olanaklarını daha da genişletme yolunda önemli bir adım attı. ixbt.com’un aktardığına göre şirket, self servis akış televizyonu reklam platformu Vibe.co’yu satın alma sürecinin başarıyla tamamlandığını resmen duyurdu. Techcrunch.com haber veriyor.

Anlaşma ilk olarak bu yılın haziran ayında duyurulmuştu. Buna göre Vibe.co, perakende devinin connected TV reklam ağı Walmart Connect’e tamamen entegre edildi. The Wall Street Journal’ın daha önce bildirdiğine göre Walmart bu satın alma için 1,4 milyar dolar harcadı.

Akış reklamcılığı ve fırsatlar

Vibe.co platformunun temel özelliği, küçük ve orta ölçekli işletmelerin farklı yayıncılar üzerinden akış televizyonu kampanyalarını bağımsız olarak başlatabilmesine olanak tanımasıdır. Perakendeci, bu teknolojiyi Walmart Connect sistemiyle birleştirerek reklam işini önemli ölçüde büyütüyor ve müşterilere ulaşmak için yeni yollar elde ediyor.

Walmart Connect CEO’su ve kıdemli başkan yardımcısı Ryan Mayward’a göre Vibe.co, her büyüklükteki şirket için akış TV reklamlarını basit ve erişilebilir hâle getiren mükemmel bir platform oluşturdu. Taraflar, bu temel üzerinde reklamverenlere müşterilerle daha kolay bağlantı kurma imkânı sunmayı planlıyor.

Stratejik adımların geçmişi

Bu anlaşma Walmart’ın son yıllardaki tek büyük satın alması değil. Şirket, reklam alanını güçlendirmek amacıyla 2024’te TV üreticisi Vizio ’yu 2,3 milyar dolara satın almıştı. Bu istikrarlı adımlar, şirketin dijital pazarda ve tüketici ilgisini çekme yarışında teknoloji çözümlerine ne kadar ciddi önem verdiğini gösteriyor.

Yeni satın almayla birlikte müşterilerin alışveriş süreci ile akış içeriği arasındaki bağın daha da güçlenmesi ve reklam kampanyalarının etkinliğinin ölçülmesinin kolaylaşması bekleniyor.