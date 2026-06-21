Trump Hürmüz Boğazı geçiş ücreti hakkında konuştu

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinden nakliye meselesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Trump, ABD ve İran arasındaki barış döneminde ve 60 günlük müzakere süreci boyunca Hürmüz Boğazı geçişleri için tarife uygulanmayacağını belirtti.

Ancak Trump, nihai bir anlaşmaya varılmaması durumunda, geçiş ücretlerinin yalnızca ABD tarafından ve Washington'ın çıkarları doğrultusunda belirlenebileceğini vurguladı.

Ona göre, bu tür ödemeler ABD'nin bölgedeki güvenliği sağlama konusundaki masraflarını karşılamaya yönelik olacaktır.

Daha önce ABD ve İran'ın askeri çatışmaları durdurmak ve 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varmak üzere bir memorandum imzaladığı bildirilmişti.