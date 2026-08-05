Fillerin gebelik süresi neden yaklaşık 2 yıl?

·5·Dünya
Fillerin gebelik süresi neden yaklaşık 2 yıl?

Filler, karada yaşayan hayvanlar arasında en uzun gebelik süresine sahip canlılardan biridir. Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'ne göre Asya fillerinin gebeliği genellikle 18–22 ay sürer.

Bunun temel nedeni, fil yavrusunun doğmadan önce çok iyi gelişmesi gereğidir. Fil yavrusu, büyük bir beyin ve karmaşık bir sinir sistemiyle doğar. Bu nedenle anne karnında uzun süre gelişir. Doğduktan kısa süre sonra ayağa kalkıp annesini takip edebilmesi gerekir.

Fil yavrusu doğduğunda da oldukça iri olur. Örneğin, Asya fillerinin yeni doğan yavruları genellikle 80–158 kilogram ağırlığındadır. Şubat 2026'da Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde doğan fil yavrusu ise 140 kilogram ağırlığındaydı.

Fillerin gebelik süresi neden yaklaşık 2 yıl?

Bir başka ilginç nokta ise dişi fillerin her yıl yavrulamamasıdır. Doğumlar arasındaki süre genellikle 4–5 yıldır ve bu süre; besin kaynaklarına, yaşam alanına ve annenin yavrusuna bakma koşullarına göre değişir.

Uzun gebelik süresi ve doğumlar arasındaki büyük aralık, fillerin üreme sürecini yavaşlatır. Bu nedenle fil popülasyonlarının yeniden toparlanması da diğer birçok hayvana kıyasla daha fazla zaman alır.

Fil yavrusu yemyeşil bir ormanda annesinden süt emiyor.
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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