Disney+ uygulamasında TikTok üreticilerinin içerikleri yer alacak

·7·Teknoloji
Disney+ uygulamasında TikTok üreticilerinin içerikleri yer alacak

Disney, hayranlar tarafından oluşturulan videoları Disney+ yayın uygulamasına taşımak amacıyla TikTok ile resmî bir iş birliği başlatıyor. Bu girişim, modern yayın platformları ile sosyal ağlar arasında izleyici ilgisi için yaşanan rekabet döneminde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. TechCrunch.com bu konuda haber veriyor.

ixbt.com’un aktardığına göre şirketler, başlangıçta ABD’de bir test programı başlatarak ileride bunu diğer pazarlara da genişletmeyi planlıyor. Anlaşma kapsamında TikTok’ta Pixar, Marvel ve Star Wars evrenleriyle ilgili hayran videoları, Disney+ yayın hizmetinin kısa video akışı olan “Verts” bölümünde gösterilmeye başlanacak.

Yeni iş birliği ve yapay zekâ planları

Disney, son aylarda kısa video akışındaki içerik miktarını ve çeşitliliğini artırmak için aktif çalışmalar yürütüyor. Şirket, geçen yılın sonunda OpenAI ile üç yıllık bir lisans anlaşması kapsamında 1 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlamıştı. Bu yatırımın, kullanıcıların Sora yapay zekâ platformunda Disney karakterlerinin yer aldığı kısa videolar oluşturmasına olanak tanıması bekleniyordu.

Ancak OpenAI’nin mart ayında Sora projesini aniden kapatma kararı alması nedeniyle bu planlar hayata geçirilemedi. Bu nedenle TikTok ile yapılan anlaşma Disney için mantıklı bir devam adımı oldu; zira Netflix, HBO Max ve Prime Video gibi diğer yayın hizmetleri de izleyici ilgisi için sosyal platformlarla rekabet ediyor.

Yeni yetenekler ve finansal sonuçlar

Bu anlaşma, Disney’in yeni nesil içerik üreticilerinin özellikle sosyal ağlarda toplandığını kabul ettiğini gösteriyor. Yeni kurulan Disney Creator Ambassador Program aracılığıyla TikTok üreticileri, medya devinin zengin içerik kütüphanesinden yararlanabilecek. Ayrıca kendilerine ödüller, daha fazla görünürlük, özel etkinlikler ve kariyer fırsatları sunulacak.

Benzer iş birlikleri daha önce de görülmüştü. Örneğin Tubi ve Peacock gibi hizmetler, platformları için özgün içerik üretirken TikTok içerik üreticileriyle çalıştı. Dikkat çekici olan ise bu duyurunun Disney’in bir sonraki finansal raporlama dönemine denk gelmesi.

Şirket, abonelik tabanlı video isteğe bağlı yayın (SVOD) faaliyetlerinden elde ettiği işletme gelirinin bir önceki yılki 329 milyon dolardan 712 milyon dolara yükselerek iki katından fazla arttığını açıkladı. Ayrıca yapısal değişiklikler kapsamında Disney, tüketici ürünleri işletmesini Experiences bölümünden Studios bölümüne taşımaya karar verdi.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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