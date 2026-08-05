Jeff Bezos, 4 Milyar Dolarlık Amazon Hissesini Satmayı Planlıyor

·2·Teknoloji
Jeff Bezos, 4 Milyar Dolarlık Amazon Hissesini Satmayı Planlıyor

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaklaşık 4 milyar dolar değerindeki 15 milyon hisseyi satmaya yönelik resmi belgeleri sundu. ixbt.com’un aktardığına göre bu büyük işlemler, Morgan Stanley aracılığıyla ve Kasım 2025’te kabul edilen önceden onaylı Rule 10b5-1 işlem planı kapsamında gerçekleştirilecek. Bu, girişimcinin 2024’ün sonundan bu yana gerçekleştirdiği ilk büyük hisse satışı olacak. Haberi Ixbt.com bildiriyor .

Bu finansal hamle, şirket tarihindeki önemli bir gelişmeyle — Amazon’un piyasa değerinin ilk kez 3 trilyon doları aşarak dünyada bu eşiğe ulaşan beşinci şirket olmasıyla — aynı döneme denk geldi. Şirket hisselerindeki yükseliş, piyasa beklentilerini aşan son çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından daha da hızlandı. Amazon hisseleri yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 20 değer kazanırken, bu oran S&P 500 endeksindeki yüzde 12’lik artışın oldukça üzerinde kaldı.

Finansal Başarı ve Yapay Zekâ Yatırımları

Şirketin son finansal sonuçlarına göre Amazon’un ikinci çeyrek toplam geliri 200 milyar doları aştı. Aynı zamanda faaliyet kârı yaklaşık yüzde 43 artarak 27 milyar dolara ulaştı. Özellikle bulut teknolojilerinden sorumlu AWS birimi güçlü sonuçlar açıkladı. Birimin geliri yüzde 37 artışla 42 milyar doların üzerine çıktı ve bu, iki yılı aşkın süredir kaydedilen en yüksek çeyreklik büyüme oranı oldu.

Bu yüksek sonuçların ardından şirket, gelecekteki altyapı geliştirme planlarını da açıkladı. Amazon, 2026 için öngörülen sermaye harcamaları tahminini 200 milyar dolardan 220 milyar dolara yükseltti. Ek yatırımların, yapay zekâ hizmetleri ve gelişmiş bulut bilişim sistemleri için gerekli yeni veri merkezlerinin inşasına yönlendirilmesi planlanıyor.

Piyasanın Tepkisi ve Hissedarlık Statüsü

Jeff Bezos’un hisse satışıyla ilgili haberin yayımlanmasının ardından Amazon hisseleri sabah işlemlerinde yüzde 2’den fazla değer kaybetti. Uzmanlara göre bu tür kısa vadeli düşüşler, işlemler önceden planlanmış ve yasal olarak onaylanmış olsa bile, içeriden kişilerin büyük işlemlerinin ardından piyasalarda düzenli olarak görülen olağan bir durum.

Belirtildiği üzere Jeff Bezos, bu işlemlere rağmen Amazon’un en büyük bireysel hissedarı olma statüsünü koruyacak. Satışa sunulan menkul kıymetler, girişimcinin şirketin kurulduğu 1994 yılından bu yana elinde tuttuğu büyük hisse paketinin bir parçası. Bu satış, Bezos’un şirketteki stratejik etkisini değiştirmeyecek.

AmazonJeff BezosHisse Senetleriİş DünyasıTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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