Chelsea, Rayo Vallecano savunmacısının transferini tamamlamak üzere

·3·Spor
Chelsea, Rayo Vallecano savunmacısının transferini tamamlamak üzere

Londra ekibi Chelsea, yaz transfer dönemindeki çalışmalarını sürdürürken Rayo Vallecano forması giyen savunmacı Pep Chavarría’yı kadrosuna katmaya çok yaklaştı. ESPN ve Press Association’ın haberine göre, 28 yaşındaki sol bekin transferinin İngiliz kulübüne yaklaşık 16,3 milyon sterline mal olması bekleniyor. Bu anlaşma, teknik direktör Xabi Alonso yönetimindeki takımın kadrosunu yenileme ve savunmadaki rekabeti artırma yolunda atacağı önemli adımlardan biri olacak. Haberi Goal.com duyurdu .

Geçen sezon takımıyla Konferans Ligi finaline kadar yükselen Chavarría, son yıllarda Avrupalı scoutların dikkatini çekiyordu. Futbolcu, 2022’de Real Zaragoza’dan transfer olduğundan bu yana La Liga’da dört sezonluk deneyim kazandı. Oyuncunun gelişi, Chelsea’nin transfer politikasında yeni bir döneme işaret ederken kulübün Avrupa’nın önde gelen liglerinde kendini kanıtlamış deneyimli futbolculara öncelik verdiğini gösteriyor.

Kadroyu yenileme ve deneyimli futbolcular stratejisi

Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea, önceki dönemlerden farklı olarak soyunma odasına liderlik özellikleri katabilecek deneyimli futbolcuları kadrosuna dahil etmeye odaklanıyor. Daha önce Brighton’dan 35 yaşındaki forvet Danny Welbeck ile Brentford’dan ayrılan 36 yaşındaki Jordan Henderson takıma katılmıştı. Chavarría’nın transferi ise bu sezonki üçüncü savunma oyuncusu transferi olacak; Chelsea daha önce temmuz ayında Atalanta’dan Marco Palestra’yı, geçen hafta da Crystal Palace’tan Maxence Lacroix’yı kadrosuna katmıştı.

İspanyol futbolcunun transferi, Chelsea teknik ekibine taktiksel esneklik sağlayacak. Chavarría, hem geleneksel dörtlü savunma hattında hem de Xabi Alonso’nun sıkça kullandığı daha geniş dizilişlerde kanat oyuncusu rolünde etkili olabiliyor. Bu da takımın sezon boyunca oyun tarzını rakiplerine göre değiştirme seçeneklerini artıracak.

Kadro değişimi ve futbolcuların ayrılığı

Yaz transfer dönemi boyunca Chelsea kadrosunda büyük değişiklikler yaşandı. Kulüp, maaş bütçesini azaltmak ve Xabi Alonso’nun taktik gereksinimlerine uyum sağlamak amacıyla birçok tanınmış futbolcuyla yollarını ayırdı. Bunlar arasında Marc Cucurella Real Madrid’e giderken, altyapıdan yetişen Trevoh Chalobah İtalya’nın Como takımına bonservisiyle transfer oldu. Chalobah, burada efsane Cesc Fàbregas’ın çalıştırdığı ekibin Şampiyonlar Ligi’ndeki tarihi ilk maçına hazırlanmasına yardımcı olacak.

Goal.com’un haberine göre Tyrique George ve Andrey Santos da yaz arası dönemde kulüpten ayrılan futbolcular arasında yer aldı. Takımdan ayrılan oyuncuların sayısının fazla olması, yönetimin değişim konusunda kararlı olduğunu ve kadro dengesini yeniden kurmak için köklü adımlar gerektiğini gösteriyor. Pep Chavarría’nın gelişi ise bu uzun vadeli ve kapsamlı projenin bir sonraki parçası olacak.

ChelseaPep ChavarríaXabi AlonsoTransferlerRayo Vallecano
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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