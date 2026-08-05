Plüton'un atmosferi küçülmeye başladı: Basınç düşüşü kaydedildi

·5·Teknoloji
Plüton'un atmosferi küçülmeye başladı: Basınç düşüşü kaydedildi

Plüton'un atmosferi büyüme döneminin ardından küçülme aşamasına geçtiğini Ixbt.com bildiriyor .

Planetolog Amanda Sikafuz liderliğindeki araştırma ekibi, 2017–2023 yılları arasında kaydedilen Plüton'un yıldızları örtmesi olaylarına ilişkin 10 vakayı analiz etti. Sonuçlara göre, gaz zarfındaki basıncın 2022'den itibaren düşmeye başladığı ortaya çıktı.

Atmosfer basıncındaki düşüş oranları

Uzmanların hesaplamalarına göre, yalnızca üst atmosferdeki basınç düşüşü yaklaşık yüzde 7 oldu. Alt katmanlardaki sis ve toz hesaba katıldığında bu oran yüzde 16'ya ulaşıyor.

Bilgi için, New Horizons uzay aracı 2015'te Plüton'un yanından geçtikten sonra 2021'e kadar atmosfer basıncı istikrarlı düzeyde kaldı. Plüton'un atmosferi neredeyse tamamen azottan oluşur ve metan ile karbon monoksit karışımları içerir. Atmosfer, yüzey buzlarının süblimleşmesi sayesinde varlığını sürdürür.

Gözlem yöntemleri ve gelecek tahminleri

Cüce gezegenin yörüngesinin eliptik olması ve eksen eğikliğinin aşırı düzeyde bulunması nedeniyle, 248 yıllık yerel yılı boyunca aldığı güneş ışığı miktarı değişir. Şu anda Plüton yakınında hiçbir uzay aracı bulunmadığından tüm veriler, yıldız örtülmelerinin yer tabanlı teleskoplarla gözlemlenmesi yoluyla elde ediliyor.

Araştırmacılar, tespit edilen düşüş eğiliminin ek gözlemlerle doğrulanması gerektiğini vurguluyor. Ancak mevcut veriler, cüce gezegenin atmosferindeki mevsimsel değişimleri gerçek zamanlı olarak izlemek için benzersiz bir fırsat sunuyor.

PlütonAstronomiUzayAtmosferBilim
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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