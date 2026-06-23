Pasaportla Satılan Darry Ring Yüzüğü Ne Kadar?

·7·Dünya
Pasaportla Satılan Darry Ring Yüzüğü Ne Kadar?

Darry Ring mücevher markası, dünyadaki en sıra dışı evlilik yüzüklerinden birini yarattı. Temel şartı şudur: bir erkek bu yüzüğü sadece bir kez ve sadece tek bir kişi için satın alabilir. Seçim yapıldıktan sonra, ikinci kez yüzük satın alma imkanı verilmez.

Satın alma süreci basit değildir. Müşteri pasaportunu ve kişisel bilgilerini sunar, ardından çift bir «sonsuz aşk sözleşmesi» imzalar. Bu belge, yüzüğün yalnızca tek bir kişiye adandığını onaylar ve özel bir sertifika ile desteklenir.

Markanın uyguladığı sistem o kadar katıdır ki, şimdiye kadar hiç kimse bunu aşamamıştır. Onlarca yıl geçse bile ikinci bir Darry Ring satın almak mümkün değildir.

Yüzüklerin fiyatları yaklaşık 1300 dolardan başlamaktadır. Büyük pırlantalarla süslenmiş ve karmaşık tasarıma sahip modeller ise 3000 dolar ve üzerinde fiyatlandırılmaktadır.

Markanın belirttiğine göre, Darry Ring'in gerçek değeri pırlantasında değil, anlamındadır. Bu sadece bir takı değil, ömür boyu verilen bir sözün, sadakatin ve tek aşkın sembolüdür.

Darry Ring, şu anda tüm dünyada samimiyetin, sadakatin ve sözünde durmanın bir simgesi olarak popülerleşmektedir.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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