Fransa'daki Rekor Sıcaklıklar 18 Kişinin Canını Aldı

·2·Dünya
Fransa'daki Rekor Sıcaklıklar 18 Kişinin Canını Aldı

Fransa'da etkili olan şiddetli sıcak hava dalgası nedeniyle en az 18 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında araç içinde unutulan iki küçük çocuk da bulunuyor. Haberi Reuters ajansı verdi.

Bilgiye göre, Fransa'nın batısındaki şarapçılık merkezlerinden biri olan Bordeaux şehrinde hava sıcaklığı 41,9 dereceye ulaşarak önceki rekoru kırdı. Bu şehirde, 80 ile 95 yaşları arasındaki üç yaşlı kişi, sıcaklık kaynaklı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi.

Poitiers şehrinde de sıcaklık 41,2 dereceye yükselerek 1947 yılında kaydedilen değeri aştı. Bu durum üzerine Fransa Sivil Güvenlik Servisi, halkı yalnızca denetimli alanlarda yüzmeye çağırdı. Bu uyarı, güvenli olmayan yerlerde yüzen 13 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yapıldı.

Ayrıca Carpentras şehrinde, araç içinde bırakılan iki ve dört yaşlarındaki çocuklar güneş çarpması sonucu hayatını kaybetti. Anneleri çocukları baygın halde bulsa da doktorlar onları kurtaramadı.

Şu anda Avrupa'nın birçok şehrinde yeni sıcaklık rekorları kırılıyor. Fransa'da okullar geçici olarak kapatıldı ve ders programları değiştirildi. İngiltere'de ise haziran ayı için mutlak sıcaklık rekorunun kırılması bekleniyor.

Uzmanlar, Avrupa'nın küresel ortalamaya göre iki kat daha hızlı ısındığını belirtiyor. Uzmanlar bu durumu, Kuzey Afrika ve Sahra Çölü'nden sıcak havayı Avrupa'ya çeken ve "Omega Bloğu" olarak adlandırılan atmosferik olayla açıklıyor.

Londra'daki Imperial College bilim insanı Claire Barnes, bu sistemin çok yavaş hareket ettiğini ve neredeyse hiç rüzgar veya serinletici bir esinti olmadığını belirtti. Barnes'a göre, iklim değişikliği gelecekte sıcak hava dalgalarının ve şiddetli fırtınaların sayısını daha da artırabilir.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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