Britanya'daki 1200 Yıllık Efsanevi Ağaç Yok Oldu

·50·Dünya
Britanya'daki 1200 Yıllık Efsanevi Ağaç Yok Oldu

Britanya'nın en eski ve en devasa ağaçlarından biri olan, Sherwood Ormanı bölgesinde yetişen ünlü Büyük Meşe ağacı kurudu. Uzmanlar, ağacın yaklaşık 1200 yaşında olduğunu belirtiyor.

Uzmanlara göre, ağacın yok olmasına birkaç faktör neden oldu. Bunlar arasında, yıllar boyunca doğal yapısına yapılan müdahaleler, turist akını nedeniyle kök çevresindeki toprağın sıkışması ve özellikle 2022 yazında kaydedilen rekor sıcaklıklar gibi keskin iklim değişikliklerinin olumsuz etkileri yer alıyor.

Söz konusu meşe ağacı, efsanevi Robin Hood ismiyle yakından ilişkilidir. Rivayetlere göre, Robin Hood ağaç gövdesinde mantarların etkisiyle oluşan devasa bir kovukta gizlenirdi.

Karmaşık dalların önünde iki kişi ciddi bir ifadeyle duruyor.

Ağacın bugünkü ismi, 1790 yılında Binbaşı Heyman Rook tarafından yazılan kitaptan sonra yaygınlaştı. Bu eserden sonra bölge turistlerin ilgisini çekmeye başladı.

Bilgilere göre, ağaç gövdesi tarihi bir anıt olarak korunacak. Gelecekte böcekler, mantarlar, kuşlar ve diğer birçok canlı için doğal bir sığınak görevi görecek.

Sherwood OrmanıRobin HoodBritanyaMajor Oak
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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