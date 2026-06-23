Tek bir ceza bile yazamayan robot polis görevden alındı

ABD'de ilginç bir olay yaşandı; 10 ay boyunca tek bir kural ihlali bile tespit edemeyen robot polis görevden uzaklaştırıldı.

DubBot adlı bu robot, Ohio eyaletinin Dublin şehrinde otopark alanlarında devriye geziyordu. Temel görevi kural ihlallerini belirlemek, şüpheli durumları kaydetmek ve güvenliği denetlemekti.

Ancak yaklaşık bir yıla yakın faaliyet süresi boyunca robot tek bir kural ihlali bile tespit etmedi. Sonuç olarak şehir yönetimi, projenin verimliliğini düşük bularak onu hizmetten çıkarmaya karar verdi.

Uzmanlar, robotun teknik olarak doğru çalıştığını ancak pratik bir fayda sağlamadığını belirtti. Bu proje için yaklaşık 67 bin dolar harcanmıştı.

İşin ilginç yanı, bunun DubBot ile ilgili ilk başarısızlık olmaması. 2024 yılında New York'ta da aynı türden bir robot, merdivenlerden çıkamadığı için görevden alınmıştı.

Bu durum, yapay zeka ve robot teknolojilerinin gerçek hayattaki verimliliğinin hala deneme aşamasında olduğunu bir kez daha gösterdi.